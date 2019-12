PSG - Mercato : Lautaro Martinez lâche sa réponse à Leonardo !

Véritable révélation européenne de la saison sous les ordres d’Antonio Conte à l’Inter Milan, Lautaro Martinez fait déjà saliver presque tous les grands, dont le PSG. Interrogé par la presse italienne, l’attaquant argentin s’est livré sur son avenir.

Lautaro Martinez pas intéressé par un départ ?

Toujours friand de coup fumant, Leonardo aurait flashé sur le profil de Lautaro Martinez. Alors que plusieurs éléments offensifs peuvent quitter le PSG à l’issue de la saison, les dirigeants seraient déjà à l’écoute sur le marché des transferts afin de se positionner sur les meilleurs éléments. Etincelant à l’Inter Milan depuis l’arrivée d’Antonio Conte sur le banc, Lautaro Martinez serait sur la liste des rêves du Paris Saint-Germain.

Surtout que les 111 millions d’euros fixés comme le montant de sa clause libératoire ne sont pas de nature à décourager un club comme le PSG. Mais il faudra convaincre l’international argentin de 22 ans, ce qui ne semble pas être la chose la plus facile. En effet, profitant d’une interview avec La Repubblica, Lautaro Martinez a ouvertement clamé son amour à l’Inter Milan et à son entraîneur Antonio Conte.

« Je suis heureux ici, c’est ma maison », a lancé le joueur avant d’évoquer l’apport de son nouveau coach dans sa progression. « Conte m’aide à m’améliorer. Il m’a donné les minutes dont un joueur a besoin. Il me fait confiance et je me sens en sécurité », a expliqué Lautaro Martinez.

Leonardo sait donc ce qui lui reste à faire.