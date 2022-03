Atlético Mercato : Simeone s'intéresse de près à Lautaro Martinez

Publié par Thomas G. le 22 mars 2022 à 14:13

L'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, souhaiterait faire signer l'international argentin de l'Inter Lautaro Martinez.

Atlético Mercato : Les Colchoneros se rapprochent de Lautaro Martinez

L'intérêt de Diego Simeone pour Lautaro Martinez n'est pas nouveau et remonte à l'époque du Racing (Argentine). En 2018, l'Inter avait dépassé l'Atlético pour s'offrir Lautaro, qui pourrait désormais faire le chemin inverse cet été. Selon la presse italienne, les Colchoneros veulent profiter du dossier Paulo Dybala pour s’offrir l’ancien joueur du Racing. L’arrivée éventuelle de Dybala à l’Inter pousserait le numéro 10 des Nerazzurri vers la sortie.

L'Atlético doit faire de la place dans un secteur offensif déjà bien rempli. Les avenirs d’Antoine Griezmann et Luis Suarez sont encore flous, tandis que Joao Félix pourrait être candidat à un départ. L’Inter et l’Atlético Madrid sont à la lutte pour faire signer Paulo Dybala, mais les deux clubs pourraient s’entendre pour le transfert de Lautaro Martinez qui est sous contrat jusqu’en 2026. Néanmoins, les Colchoneros devront mettre la main à la poche pour convaincre les dirigeants de l’Inter.

L’Atlético en quête de la première Champions League

Les Rojiblancos sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après avoir éliminé Manchester United, ils seront confrontés à leur voisin de Manchester City. Un choc entre deux clubs au style de jeu bien différents. Il ne reste plus que la Ligue des Champions pour sauver cette mauvaise saison car les hommes de Diego Simeone sont distancés en championnat et éliminés en coupe du roi.

En début de saison, l’objectif était d’être à nouveau champion d’Espagne, Antoine Griezmann et Rodrigo de Paul étaient arrivés dans ce sens mais les défaites se sont accumulées et le rêve d'un titre s'est envolé. Cependant, les hommes de Simeone sont de retour en forme. Antoine Griezmann s’est exprimé sur le retour en forme de l’Atlético, en déclarant : « Défensivement, c'est costaud, c'est notre style de jeu, on est sur le bon chemin. On a retrouvé notre jeu, être chiants et, pénibles, on adore ça ! » De bons augures pour les Colchoneros avant de défier Manchester City dans deux semaines.