Arsenal Mercato : Un regain d'intérêt dans le dossier Lautaro Martinez

Publié par Thomas G. le 04 mai 2022 à 00:26

Arsenal Mercato : Toujours engagés dans la lutte pour la Ligue des Champions avec Tottenham, les Gunners auraient relancé la piste Lautaro Martinez.

Arsenal Mercato : Arteta relance la piste Lautaro Martinez

Mikel Arteta a fait confiance à Eddie Nektiah sur les derniers matchs. Néanmoins, le jeune espoir anglais a refusé les offres de prolongation transmises par son club. Ainsi, les Londoniens veulent recruter deux attaquants en vue de la saison prochaine. En plus de Gabriel Jesus, les Gunners auraient coché le nom de Lautaro Martinez.

Selon l’insider turc Ekrem Konur, les Gunners seraient disposés à formuler une offre de 60 millions de livres pour l’attaquant argentin. Mikel Arteta est prêt à consentir un gros investissement pour recruter cet été. L’achat d’un grand attaquant est une priorité pour les Gunners. D’autant plus que les Intéristes doivent vendre cet été. Une offre de 70 millions d’euros pourrait suffire à convaincre les Nerazzurri de céder le joueur. Dans ce dossier, Arsenal fera face à la concurrence de l’Atlético Madrid et de Manchester United. Les Gunners pourraient transmettre une offre à l'Inter à la fin de la saison pour éviter les enchères. Mikel Arteta veut boucler le dossier au plus vite pour préparer au mieux la prochaine saison.

La Ligue des Champions en point d’orgue

Les Gunners n’ont jamais été aussi proches de retrouver la Ligue des Champions. Depuis 6 ans, les Gunners manquent à l’appel de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les hommes de Mikel Arteta ont deux points d’avance sur leur ennemi Tottenham. Cependant, les Spurs se déplaceront à Liverpool lors de la prochaine journée. En cas de victoire face à Leeds, dimanche, Arsenal pourrait donc prendre un avantage décisif pour la quatrième place. Ensuite, les deux ennemis du nord de Londres se retrouveront le 12 mai pour le chapitre final de ce duel.