Inter Mercato : Une légende parisienne proche de Milan !

Publié par Thomas G. le 22 mars 2022 à 22:05

L'Inter Milan cherche à se renforcer en attaque. Parmi ses pistes, les champions d'Italie lorgneraient une légende du Paris Saint-Germain.

Inter Mercato : Edinson Cavani dans le viseur

Les Interistes devraient se montrer actifs sur le marché des transferts cet été. En course pour récupérer le joyau argentin Paulo Dybala de la Juventus, les Nerazzurri multiplient leurs options en attaque pour pallier à un possible départ de Lautaro Martinez. Parmi ces pistes chaudes, figure le nom d'Edinson Cavani, dont le contrat court jusqu'en juin à Manchester United.

À l'instar de Lukaku l'été dernier, remplacé par Edin Dzeko, les champions d'Europe souhaitent pallier au départ de l'un de leurs joueurs par une recrue du même profil. En cas de départ de Martinez, dont le prix a été fixé à 80 millions d'euros, l'Inter orienterait donc ses recherches vers un attaquant finisseur, doté d'une belle vision de jeu. De son côté, le meilleur buteur du PSG se laisserait bien tenter par un retour en Italie, où il a évolué pendant six saisons, de 2007 à 2013.

Quelle saison pour l'Inter Milan ?

Les Nerazzurri ont, comme leur rival Rossonero, la possibilité de faire le doublé coupe-championnat cette saison. Cependant, la situation est plus complexe, l'Inter est à 6 points de l'AC Milan, de plus la Juventus, 4e, est revenue à un point derrière eux. La fin de saison des champions d'Italie pourrait s'avérer historique comme dramatique. Après les départs d’Antonio Conte, Romelu Lukaku et Achraf Hakimi, les Interistes étaient attendus au tournant. Le club lombard n'est plus favori dans la course au titre mais un outsider, une place qui pourrait leur permettre de coiffer Naples et Milan au poteau.

La stratégie de la direction de l’Inter Milan avait été fortement critiquée par les supporters, car deux des meilleurs joueurs avaient quitté le club après le titre de champion d’Italie. Un départ de Lautaro Martinez raviverait les tensions entre la direction et les fans, d’autant plus que Marcelo Brozovic n’a toujours pas prolongé son contrat. Seule une arrivée d’un joueur comme Paulo Dybala ou un nouveau titre apaiserait les choses. Les prochaines semaines seront donc décisives pour le club milanais.