OL Mercato : Un crack lyonnais envoie un message fort à Rudi Garcia

L’OL a parfaitement débuté l’année et son entrée en Coupe de France en étrillant Bourg-en-Bresse (7-0). Rudi Garcia a notamment lancé les jeunes Rayan Cherki et Maxence Caqueret tous deux buteurs.

Un prodige lyonnais de 16 ans met la pression sur Rudi Garcia.

En difficulté en Ligue 1, l’OL ne pouvait pas rêver mieux pour débuter l’année 2020. Samedi sur la pelouse de Bourg-en-Bresse, l’équipe de Rudi Garcia a bien entamé la nouvelle année en s’imposant sur le score de 7 buts à 0. Un match durant lequel Moussa Dembélé a inscrit un doublé. Le numéro 9 de Lyon n’avait plus fait trembler les filets depuis le 21 novembre 2019 et une victoire contre l’OGC Nice.

Comme Moussa Dembélé, plusieurs joueurs de l’OL ont retrouvé des sensations. Il s’agit notamment des jeunes pousses du centre de formation lyonnais lancés par Rudi Garcia. Titulaires, Houssem Aouar et Maxence Caqueret ont été buteurs. Même chose pour le polyvalent milieu offensif Rayan Cherki, auteur du dernier but de la rencontre.

Un Cherki record pour faire flancher Garcia?

Une réalisation qui permet au titi de l’OL de s’offrir un joli record dans l’histoire du club. A seulement 16 et 140 jours, Rayan Cherki est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de Lyon. Jusqu’ici, c’est Laurent Sevcenko, buteur en D2 à 16 ans et 289 jours, qui détenait ce record. Avec cette réalisation, le natif de Pusignan montre que Rudi Garcia peut compter sur lui. Surtout en cette période où le club rhodanien est privé de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde pour le reste de la saison.

Alors que l’OL entend se tourner vers le marché des transferts, il faut dire que la prestation livrée par ses jeunes (contre un club de National, certes) devrait tout de même faire refléchir Juninho. D’autant plus que rien ne va dans le bon sens pour le directeur sportif lyonnais. Les renforts tant annoncés sont encore attendus dans la capitale des Gaules.

Appelés pour la première sortie de l’année, les Rayan Cherki, Amine Gouiri et autres Maxence Caqueret ont montré que l’OL avait de la ressource. Rudi Garcia leur a donné leurs chances. Ils ont su en profité. Le coach lyonnais a d’ailleurs affiché une (petite) satisfaction après la raclée infligée à l’actuel 8e de National. « Les jeunes ont participé à cette qualification et ils répondent à mes attentes », a confié l’ancien coach de l’OM.

Enfin une chance pour les titis de Lyon ?

Reste maintenant à savoir pendant combien de temps ses plus jeunes poulains vont disposer des occasions de temps de jeu. Devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club, Rayan Cherki n’a été convoqué que sept fois depuis le début de la saison. Le joueur de 16 ans a disputé cinq matches. Il n’a été titulaire qu’à une seule reprise. C’était lors de la victoire (4-1) en Coupe de la Ligue contre Toulouse. Il vient de commencer l’année en trombe. Envoyant un message fort à son entraîneur.

Considéré comme l’un des futurs cracks de Lyon, Rayan Cherki affole d’ailleurs les compteurs avec sa catégorie. Le numéro 18 lyonnais compte 4 buts et une passe décisive en UEFA Youth League. Le tout en seulement trois rencontres. Des performances qui ne vont pas tarder à frapper dans l’œil des recruteurs, quand on sait à quel point les pépites de l’OL sont courtisées sur le marché des transferts.

Le mercato d’hiver permettra de savoir si les jeunes pousses lyonnaises auront enfin leurs chances cette saison. En attendant, ceux-ci auront sûrement encore un coup à jouer lors de la prochaine sortie de l’Olympique lyonnais. Les Gones reçoivent Brest le 8 janvier. Le match compte pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue.