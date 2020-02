Mercato PSG: Et si Kylian Mbappé voulait juste rejoindre le Real?

Depuis la prolifération des rumeurs sur son possible départ du PSG pour le Real Madrid, Kylian Mbappé donne l'impression de ruser pour rejoindre la formation espagnole. L’attaquant du Paris Saint-Germain ne cesse de multiplier les signaux d’un mal-être dans la capitale française, une attitude qui a mis la puce à l'oreille des dirigeants parisiens.

Kylian Mbappé, ce que cache sa colère face à Montpellier

On sait d’office que le dossier Neymar ne sera pas le seul à animer le mercato estival à venir du PSG. Le club francilien devra en plus du brésilien faire face à des velléités de départ de Kylian Mbappé, l'attaquant acheté 180 millions d’euros à l’ As Monaco. Ce dernier, annoncé dans le viseur madrilène, multiplie les signes d'une extrême nervosité au Paris Saint-Germain. Sa sortie face à Montpellier samedi atteste de son changement de mentalité.

En effet, les jeux étaient faits lors de ce match de la 22e journée de Ligue 1 Conforama lorsque Thomas Tuchel a décidé, sans doute pour le préserver des blessures, de rappeler Kylian Mbappé sur le banc des remplaçants. Le technicien allemand venait de décider qu'il allait accorder du temps de jeu à Mauro Icardi. Cette gestion du coach allemand a immédiatement été remise en cause par le français. Ce dernier affichera ouvertement sa colère, que rien ne justifiait pourtant.

« Attristé » par le comportement de Kylian Mbappé, Thomas Tuchel n’a pas manqué de recadrer les choses en précisant qu’il y a « des décisions à prendre » et qu’il les prendrait toujours.

Quand la star du PSG like les images du Real Madrid

Alors que cette affaire continue de faire du bruit à Paris, l’attaquant du PSG n’a rien trouvé de mieux à faire que d’aller liker des photos de joueurs du Real Madrid, ce club à qui il est lié ces derniers mois par des rumeurs de transfert. Le Real Madrid venait de s’imposer dans le derby madrilène (1-0) face à l’Atletico Madrid. Son like de la photo de Karim Benzema sur Instagram peut-être interprété comme un signe de son grand intérêt pour l’équipe espagnole.

Ce fait aurait pu être anodin si le président du Real Madrid et Zinédine Zidane, l'entraîneur, ne juraient pas par leur envie d’extirper Kylian Mbappé des rangs du Paris Saint-Germain.

Le comportement de l’attaquant parisien laisse en tout cas penser qu’il met en place des tensions pour justifier son refus de prolonger le contrat que lui tendent ses dirigeants.