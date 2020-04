Valence FC : Coronavirus, une excellente nouvelle est annoncée

35 % des joueurs et des membres du staff du Valence FC avaient été testés positifs au coronavirus le 16 mars dernier. Une nouvelle qui avait inquiété toute l’Espagne. Mais Marca annonce une très bonne nouvelle ce mercredi.

Plus de cas de coronavirus au Valence FC

Le Valence FC avait toutes les raisons de s’inquiéter face au coronavirus. Quelques semaines après son déplacement en Italie, le 19 février dernier, pour affronter l’Atalanta Bergame dans le cadre de la Ligue des Champions, le club de Liga avait annoncé que 10 de ses membres avaient contracté le coronavirus. La rencontre Atalanta Bergame-Valence FC avait même été qualifié de « bombe biologique ». Autrement dit, les joueurs espagnols auraient contracté la maladie sur le sol italien.

Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Selon les informations du média espagnol, de nouveaux tests sur ces 10 joueurs et membres du staff ont révélé qu’ils étaient tous négatifs. Les Valencians recevront les Italiens de l’Atalanta Bergame au match retour. Une rencontre dont la date initiale a justement été annulée à cause de la pandémie de coronavirus. La nouvelle date n’est pas encore connue.

Le Valence FC est 7e au classement de Liga.