PSG Mercato : Valence, Paris vers une nouvelle désillusion à 5 M€

Publié par Ange A. le 14 mai 2022 à 10:00

PSG Mercato : Le FC Valence entend de nouveau priver le Paris Saint-Germain d’un bonus estimé à 5 millions d’euros cet été.

PSG Mercato : Un coup tordu de Valence dans le dossier Guedes mis à nu

Le Paris Saint-Germain ne devrait pas empocher un bonus de la part du FC Valence cet été. Le PSG avait inclus une clause obligeant le club Che à lui verser 5 millions d’euros si Gonçalo Guedes venait à disputer 35 matchs de Liga sur une saison. Mais depuis son transfert à Valence en 2018, l’attaquant portugais n’a jamais franchi cette barre avec le finaliste malheureux de la Copa del Rey. L’ailier lusitanien a déjà disputé 34 matchs de championnat avec Valence cette saison. Radio Valencia Cadena Ser révèle que pour ne pas verser ce bonus à Paris, le staff valencien fera en sorte que l’ancien parisien dispute moins de 45 minutes lors des dernières rencontres de Liga.

Le mauvais tour de Valence à nouveau confirmé

En conférence de presse, José Bordalas a confirmé cette tendance. Gonçalo Guedes ne jouera pas 45 minutes en un match en cette fin de saison. « Le club m’a parlé, oui. Si le club a un accord avec le joueur, on respectera la décision en cherchant toujours le meilleur pour le club », a expliqué le coach en conférence de presse.

Recruté contre 40 millions d’euros en 2018, Gonçalo Guedes a retrouvé des sensations avec le club Che. Mais le Portugais est contraint de ne plus disposer d’un temps de jeu considérable à chaque fin de saison. L’objectif de Valence étant de ne pas verser ce fameux bonus au Paris Saint-Germain. Cette saison, l’ancien flop du PSG a inscrit 13 réalisations et délivré six offrandes en 40 matchs toutes compétitions confondues. Son contrat avec l’actuel 10e de La Liga expire en juin 2023.