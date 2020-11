FC Barcelone : Un joueur glisse un tacle sévère à Koeman

Publié le 06 novembre 2020 à 14:45

Classé 12e de Liga, le FC Barcelone connaît un début de saison compliqué. Pour Joaquin, ancien joueur du Valence FC, il ne faudrait pas compter sur Ronald Koeman pour faire des miracles.

Début de saison poussif pour le FC Barcelone

Nommé sur le banc du FC Barcelone le 19 août dernier en remplacement de Quique Setién, Ronald Koeman est arrivé dans la peau d’un pompier-sauveur. Mais un peu moins de trois mois plus tard, les résultats du club catalan ne sont pas très flatteurs. En Ligue des champions le Barça est premier de sa poule avec trois victoires en autant de matchs, mais le fond de jeu laisse à désirer. En Liga, le début de saison est limite catastrophique pour un club comme le FC Barcelone, taillé pour jouer les premiers rôles avec son effectif de stars (Lionel Messi, Marc-André Ter Stegen, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Sergi Busquets…). En interne, l'instabilité règne après la démission du président Josep Maria Bartomeu.

Koeman, coupable du mauvais début de saison des Barcelonais ?

Pour Joaquin, ancien joueur du Valence FC,Ronald Koeman, passé sur le banc des Valencians (2007-2008), n’est pas un bon entraîneur. « Ce n’était pas la plus belle expérience de ma carrière sportive, la vérité n’était pas agréable », s’est-il souvenu dans la Cadena SER. Le joueur du Betis Séville a ensuite exprimé sa douleur en déclarant : « Je ne veux pas parler parce que ce qui s’est passé là-bas fait mal, j’ai passé un mauvais moment. » Mais « heureusement ça n’a pas duré longtemps », car l’entraîneur du FC Barcelone n’a passé qu’une saison sur le banc des Valencians et que ces derniers ont pu « sauver l’année ». Et Joaquin, qui garde encore une dent dure contre le technicien néerlandais, de conclure : « Je ne vais pas le saluer et il ne va pas me saluer non plus. »













Par JOËL