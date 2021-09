OM Mercato : Wass, retour sur les discussions pour son transfert

Publié par Ange A. le 04 septembre 2021 à 22:30

En quête d’un latéral droit cet été, l’Olympique de Marseille a tenté d’enrôler Daniel Wass. L’ OM a formulé une offre pour recruter le latéral danois. Mais le FC Valence s’est montré ferme dans ce dossier comme le révèle la presse espagnole.

L’ OM loin du compte pour Daniel Wass cet été

Auteur d’un bel Euro 2020 avec le Danemark, Daniel Wass était annoncé sur les tablettes de l’Olympique de Marseille. Le latéral danois est une vieille connaissance de Pablo Longoria. Le président de l’ OM est en effet à l’origine du recrutement de l’arrière droit à Valence. À l’époque, l’Espagnol était à la cellule de recrutement du club Che. Avec un contrat qui expire dans un an, la cible de Marseille disposait d’un bon de sortie cet été. Le club phocéen est même passé à l’offensive pour l’enrôler. Mais comme le révèle Marca, le club provençal était loin du compte pour boucler un transfert de Wass cet été. Le journal madrilène assure en effet que le pensionnaire de Liga espérait 6 millions d’euros pour son polyvalent défenseur.

Une nouvelle offensive de l’ OM en janvier ?

D’après les informations de la publication madrilène, l’Olympique de Marseille ne proposait que 1,5 million d’euros pour Daniel Wass. Son offre jugée insuffisante, l’ OM a jeté l’éponge et a pu boucler la signature de Pol Lirola. L’Espagnol de retour à Marseille, il n’est pas certain que Pablo Longoria se tourne de nouveau vers Valence pour recruter le latéral danois. Avec Boubacar Kamara et Valentin Rongier qui peuvent dépanner à ce poste, le président marseillais ne devrait plus repartir à la charge pour Wass, sauf énorme surprise. Le latéral danois devrait donc quitter le club Che en tant que joueur libre dans un an.