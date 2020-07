ASSE : CDF, les supporters boudent la finale contre le PSG

Les supporters de l’ ASSE sont mécontents à cause du nombre limité de places pour la finale de la coupe de France. Ils ont décidé de boycotter le match contre le PSG.

Les supporters décident de boycotter la finale

Pour la finale de la Coupe de France qui oppose l’ASSE au PSG le 24 juillet au Stade de France, les autorités ont limité le nombre de spectateurs à 5000, en raison de la crise sanitaire du Covid-19. La capacité du stade de Saint-Denis est pourtant de 81 000 places. Les supporters de l’AS Saint-Étienne espéraient être plus nombreux pour aller soutenir leur équipe dans la capitale. Réunis mercredi, les fans de Sainté se sont demandés « comment choisir les heureux élus parmi leurs abonnés et nombreux fidèles ». En d’autres termes, ils ne comprennent pas comment leur club va s’arranger pour sélectionner les 900 supporters stéphanois autorisés pour le déplacement à Paris. Dans la difficulté, les cinq groupes de supporters de l’ASSE (Associés Supporters, Green Angels, Indépendantistes Stéphanois 1998, Magic Fans et Union des Supporters Stéphanois) ont donc décidé de bouder la finale de la Coupe de France. Jean-Charles Schuler, le président des "Associés Supporters" a confirmé à L’Équipe que la majorité du peuple vert a pris la décision de boycotter la finale, à travers « un vote à l'unanimité ». « Avec 900 places pour les supporters stéphanois et des conditions sanitaires impossibles à respecter, nous avons décidé, à contrecoeur, qu'aucun des cinq groupes de l'AS Saint-Étienne n'ira supporter les Verts à Saint-Denis », ont déclaré les supporters de l’AS Saint-Étienne, dans un communiqué commun.

Les fans de l'ASSE comptent sur leur équipe

Selon les fans des Verts, les dirigeants du club « ont compris » leur position, tout comme leur équipe. « Ce sont nos joueurs qui auront la charge de représenter fièrement tout un peuple et toute une ville », ont-ils écrit dans leur adresse. Rappelons que l'ASSE serait qualifiée pour la Ligue Europa, si elle remporte la Coupe de France.