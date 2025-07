Mercato OM : C’est bouclé ! Medina à Marseille ce mardi

L’OM a officialisé un accord avec le RC Lens pour le transfert de Facundo Medina. Le défenseur central argentin, clé dans les plans phocéens, est attendu ce mardi à Marseille pour finaliser son arrivée.

Mercato OM : Facundo Medina, un renfort attendu pour consolider la défense

L’OM, qui retrouve la Ligue des Champions la saison prochaine, accélère son mercato avec détermination. Après avoir avancé sur plusieurs dossiers, dont Angel Gomes, la priorité est clairement le secteur défensif. La défense centrale, qui avait montré ses faiblesses lors de la dernière saison, doit être renforcée de toute urgence, avec Facundo Medina comme cible prioritaire.

« Facundo Medina, c’est un joueur avec lequel on a parlé en janvier. On cherchait un central gaucher. On a compris que c’était un joueur qui avait donné sa parole à Lens pour finir la saison (…) C’est un joueur qui a des qualités et le caractère pour jouer à l’OM », a expliqué le directeur du football du club phocéen, Medhi Benatia.

Accord conclu à 22 millions d’euros, bonus compris

Selon les informations de Foot Mercato, l’OM a conclu l’opération avec le RC Lens autour d’un montant de 22 millions d’euros, bonus compris. Ce transfert, qui s’est accéléré ce week-end, témoigne de la confiance du club dans la capacité de Medina à relever les défis du Vélodrome. 🔵⚪️ 🇦🇷🔐✅



🔐Confirmation de l'accord OM-Lens pour Facundo Medina.



Le joueur lui-même avait déjà donné son accord et se montre enthousiaste à l’idée de rejoindre Marseille, où il retrouvera son compatriote Leonardo Balerdi. Ce dernier a salué son futur coéquipier : « Pour moi, il est magnifique avec le ballon. Il a le caractère et je sais qu’il peut jouer ici, au Vélodrome. Donc oui, j’aimerais qu’il vienne, pour lui et pour l’OM ».

Une défense de Marseille en pleine refonte

L’OM ne compte pas s’arrêter là, avec d’autres pistes comme Nayef Aguerd en cours d’étude. Le club phocéen veut bâtir une charnière centrale solide et expérimentée pour répondre aux exigences de la Ligue des Champions.

Avec l’international argentin, l’OM mise sur un profil technique et engagé, capable de s’imposer rapidement. Facundo Medina est attendu à Marseille ce mardi pour passer sa visite médicale et parapher son contrat. Le mercato marseillais démarre donc fort, avec un recrutement ciblé et prometteur.