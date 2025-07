AS Monaco : L’énorme promesse de Paul Pogba à l’ASM !

Arrivé à l’AS Monaco cet été, Paul Pogba nourrit désormais de grandes ambitions avec le club princier. Il souhaite porter les Monégasques lors des grands rendez-vous pour le plaisir des supporters et des dirigeants.

AS Monaco : Paul Pogba prêt à tout pour l’ASM

Le samedi 28 juin 2025, l’AS Monaco a officialisé la signature de Paul Pogba en tant que joueur libre. L’international français a passé quasiment trois saisons loin des terrains, en raison de sa suspension de 18 mois pour dopage, de blessures et d’une affaire de séquestration dont il a été victime. Son arrivée à fait durer le suspense durant plusieurs semaines, mais un accord de deux ans a finalement pu être trouvé.

Le vainqueur de la Coupe du Monde 2018 vient pour renforcer l’entrejeu de l’AS Monaco, à la demande de l’entraîneur Adi Hütter. Le technicien autrichien de 55 ans compte sur l’expérience et les qualités du joueur pour se frayer un chemin remarquable la saison prochaine. Conscient de cette mission, Paul Pogba est d’ores et déjà, mentalement prêt pour relever le défi. Lors d’une interview accordée au média officiel de l’AS Monaco, il a fait la promesse de tout donner pour la joie des supporters :

Photo montage de Paul Pogba