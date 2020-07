Stade Rennais Mercato : Une alternative à Guirassy enclenchée

La gestion du cas M'Baye Niang contraint le Stade Rennais à anticiper le départ du Sénégalais et chercher un autre numéro 9. Après Guirassy, les Bretons sont intéressés par un buteur de D2 espagnole.

Darwin Nuñez vers le Stade Rennais en cas d'échec de la piste Guirassy ?

Relégué en Ligue 2, Amiens perd l'ossature de son XI titulaire. Christophe Jallet et Mathieu Bodmer ont pris leur retraite, Gaël Kakuta a rejoint le RC Lens, et Sehrou Guirassy intéresse deux des clubs les plus huppés de Ligue 1 : le Stade Rennais et le LOSC. Cependant, le dossier de l'ancien joueur de Cologne se serait sérieusement compliqué ces dernières semaines en raison du prix demandé par le club picard, bien loin de l'offre préparée par les dirigeants bretons. Ainsi, ceux-ci ont prévu une solution de repli en déplaçant leur objectif en deuxième division espagnole, où Darwin Nuñez, attaquant uruguayen d'Almeria, a attiré toute leur attention, à en croire RMC Sport.

Qui est Darwin Nuñez, pisté par le SRFC ?

Pour l'heure, Darwin Nuñez est méconnu du grand public. Jusqu'en 2019, il évoluait avec le Club Atlético Peñarol en Uruguay, où il a inscrit 4 buts en 22 matchs. Cette saison, il a éclot à Almeria en D2 espagnole, où il a inscrit 15 buts et délivré 2 passes décisives en 29 matchs de Segunda Division. Récompensé de ces efforts, Oscar Tabarez lui offre sa première sélection le 16 octobre 2019 en équipe nationale d'Uruguay. Cinq minutes après son entrée en jeu, il égalise face au Pérou et ouvre déjà son compteur avec la Céleste.