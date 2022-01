ASSE Mercato : Réponse du Stade Rennais pour Serhou Guirassy

Publié par ALEXIS le 17 janvier 2022 à 09:02

Bruno Genesio, entraîneur du Stade Rennais FC, a réagi à la rumeur de la tentative de l’ ASSE de recruter Serhou Guirassy. Le SRFC dit "non".

ASSE Mercato : Genesio ferme la porte pour Serhou Guirassy

La semaine dernière 90Football a fait savoir que l’ ASSE négocie le prêt de Serhou Guirassy auprès du Stade Rennais, club où l’attaquant joue peu cette saison sous les ordres de Bruno Genesio. Après la large victoire du SRFC contre les Girondins de Bordeaux au Roazhon Park (6-0), l’entraîneur du club breton a réagi à la rumeur sur le prétendu prêt de son attaquant à l’AS Saint-Étienne ce mercato hivernal. Il a fermé la porte de sortie du club de Rennes au joueur en disant : « Pour l’instant, il n’y a aucune volonté de se séparer de Serhou Guirassy ».

L'avant-centre de 25 ans est sous contrat en Bretagne jusqu'en juin 2025 et vaut 9 M€ sur le marché des transferts. Outre l' ASSE, son nom est associé à l' OL qui cherche aussi un attaquant pour compenser les absences de Tino Kadewere, Islam Slimani et Karl Toko Ekambi, partis à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021).

L'attaquant du SRFC, auteur d'un doublé contre Bordeaux

Serhou Guirassy joue certes peu à cause de la forte concurrence avec la recrue estivale Gaëtan Laborde, mais Bruno Genesio compte sur lui en second couteau, surtout que le Stade Rennais est toujours en course en Ligue des champions (8e de finale contre Chelsea en février) et évidemment en Ligue 1 pour le podium (actuel 4e). Et le technicien du SRFC n’a pas tort de fermer la porte de sortie à l’ancien buteur d’Amiens SC, car il a démontré dimanche sa capacité de marquer des buts.

En effet, Serhou Guirassy a été auteur d’un doublé en l’espace de trois minutes (89e et 90e+2) contre les Girondins de Bordeaux, lors de la 21e journée de Ligue 1. Il était pourtant sur le banc de touche au coup d'envoi du match. Le joueur sollicité par l' As Saint-Étienne était entré en jeu à la place de Jonas Martin (75e).