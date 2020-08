PSG, AS Monaco Mercato : Lutte serrée pour Nordi Mukiele

Parti du Montpellier HSC lors du mercato estival 2018, Nordi Mukiele brille depuis avec le Red Bull Leipzig. La performance du jeune défenseur français aurait suscité l’intérêt du PSG et de l’AS Monaco pour cet été. Le prodige aurait déjà lâché sa réponse.

Nordi Mukiele visé par le PSG et l’AS Monaco

Ancien du Montpellier HSC, Nordi Mukiele s’est imposé avec le Red Bull Leipzig qui l’avait signé contre un joli chèque de 16 millions d’euros. Sous contrat avec le club de Bundesliga jusqu’en juin 2023, le défenseur de 22 ans pourrait ne pas arriver jusqu’à son terme. C’est du moins ce que souhaiterait le PSG, séduit par sa polyvalence (défenseur central ou latéral gauche) et qui pourrait succéder à Thiago Silva ou combler le départ de Thomas Meunier. Mais selon Soccer Link, le Paris Saint-Germain a un concurrent de poids dans le dossier, à savoir l’AS Monaco. Pour attirer Nordi Mukiele, les Monégasques misent sur leur nouveau directeur sportif, Paul Mitchell, ancien responsable du Red Bull Leipzig grâce à qui l’ex-Montpelliérain avait signé en Bundesliga.

Quelle réponse du défenseur polyvalent ?

Selon la source, Nordi Mukiele aurait refusé l’intérêt de l’AS Monaco, malgré les démarches de Paul Mitchell. Mais le PSG n’a aucune raison de jubiler. Le joueur ne serait pas attiré par l’intérêt des Parisiens non plus. En effet, le prodige ne souhaite pas revenir en Ligue 1 de sitôt. Il espère encore faire du chemin avec le Red Bull Leipzig où les dirigeants chercheraient d’ailleurs à le prolonger.