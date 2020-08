OM : Eyraud dans un nouveau rôle à l’Olympique de Marseille

Jacques-Henri Eyraud, président de l’ OM, sera dans un nouveau rôle la saison prochaine. Il a pris la décision de prendre de la hauteur après la nomination de Hugues Ouvrard et Pablo Longoria.

OM : Eyraud désormais dans un rôle de superviseur

L’OM a désormais son Head Of Business (directeur général délégué, chargé du business et du marketing), Hugues Ouvrard, et son Head Of Football (directeur sportif) en la personne de Pablo Longoria. Le président Jacques-Henri Eyraud va donc se dégager de certaines tâches quotidiennes. Il ne sera plus au contact de l’équipe d’André Villas-Boas, au jour le jour. Selon les indiscrétions de L’Équipe, « il devrait être moins présent à Marseille et à la Commanderie cette saison ». Le dirigeant de l’OM avait lui-même annoncé la couleur sur son idée de prendre un peu de recul et de laisser la place à des collaborateurs forts pour gérer l’OM quotidiennement. Jacques-Henri Eyraud sera ainsi moins présent dans la cité phocéenne et lors des matchs des Marseillais. En revanche, il va consacrer plus de temps à travailler pour le club dans les instances du football, dont la LFP à Paris. Le bras droit du propriétaire de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt, sera désormais dans le rôle d’un « président superviseur… », d’après Football Club de Marseille.

La mission de Jacques-Henri Eyraud et ses nouveaux collaborateurs

Pour rappel, l'OM est qualifié pour la phase de poule de la Ligue des Champions 2020-2021, après avoir terminé deuxième du dernier championnat tronqué, en raison de la pandémie de Covid-19. La nouvelle équipe dirigeante marseillaise, chapeautée par Jacques-Henri Eyraud, aura donc la lourde tâche de faire briller à nouveau leur équipe sur le continent, deux ans après la finale de Ligue Europa perdu contre l'Atlético Madrid, au Groupama Stadium à Lyon.