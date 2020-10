Stade rennais Mercato: Camavinga, bonne nouvelle pour le SRFC

Le Stade rennais se dirige vers un été 2021 le plus agréable de son histoire. Eduardo Camavinga devrait rejoindre le Real Madrid à cette période, au grand bonheur des dirigeants du SRFC. Les Merengues devraient offrir un montant XXL pour l’ex-joueur de l’AGL Drapeau de Fougères.

Mercato SRFC : Eduardo Camavinga au Real Madrid ?

Révélation du Stade rennais la saison passée, Eduardo Camavinga est en passe de devenir une véritable mine d’or pour le club breton. Les formations de haut niveau désirant se l’offrir se multiplient et le Real Madrid fait la course en tête de celles-ci. Le joueur de 17 ans, estimé à plus de 80 millions d’euros cet été, pourrait finalement rapporter plus que prévu au SRFC. Avec la participation de son équipe à la Ligue des Champions, la valeur marchande d’ Eduardo Camavinga va grimper en flèche, encore plus s’il réalise de bonnes performances.

Il faut noter que le Rennais est déjà international français. S’il parvient là aussi à s’installer à son poste en équipe de France, sa valeur marchande triplera. C’est d’ailleurs ce qui fait déjà regretter les Madrilènes qui croient fortement qu’ils auraient dû faire le forcing pour recruter Eduardo cet été. AS, le quotidien espagnol, fait savoir qu’au Real Madrid, tout le monde est unanime sur le fait que le Rennais aurait été l’homme de la situation. Zinédine Zidane le veut dans son groupe et poussera de toutes ses forces pour l’avoir l’été prochain. Le milieu de terrain est resté en Bretagne cet été à cause des conséquences financières de la crise de coronavirus. Le Real Madrid, qui a engagé des travaux de rénovation de son stade alors qu’il a été profondément touché par la crise financière, ne pouvait sortir les 80 millions d’euros espérés par le Stade rennais cet été.

Le Stade rennais se frottera les mains

La mauvaise nouvelle pour le Real Madrid est qu’il devra offrir un montant largement plus important que la centaine de millions d’euros pour espérer avoir le joueur. L’intérêt du PSG pour Camavinga devrait d’ailleurs favoriser une envolée de son prix.