Ex-OM : Vincent Labrune touche une petite fortune à la LFP

Publié le 03 novembre 2020 à 09:00

L'ancien président de l'OM, Vincent Labrune, qui a été cinq ans le dirigeant du club entre 2011 et 2016, a succédé à Nathalie Boy de la Tour à la tête de la Ligue de football professionnel. Il a été élu le 10 septembre dernier et sa rémunération a été révélée récemment.

L'ancient président de l'OM à la tête de la LFP

Le 10 septembre, Vincent Labrune était élu à la tête de la LFP (Ligue de football professionnel), en succession de Nathalie Boy de la Tour, présidente de l'instance depuis 2016. L'homme d'affaires de 49 ans était, de 2011 à 2016, président de l'OM, et n'a pas laissé un excellent souvenir à tout le monde du côté de Marseille. À son départ du club phocéen en 2016, La Provence le qualifiait de "pire président de l'histoire de l'OM (...) Un homme avait un tel sentiment d'impunité qu'il propose à un fonctionnaire de police qui procède à son audition, dans le cadre des transferts présumés douteux de l'OM, un contrat pour devenir le Monsieur Sécurité du club olympien". Mais Vincent Labrune a su rebondir pour être donc élu à la tête de la LFP.

Une jolie rémunération

Pour sa prise de fonctions, Vincent Labrune a cessé "toutes ses autres activités", révèle L'Equipe. Il va alors percevoir un salaire élevé à la LFP. 30 000 euros brut mensuels sur quatorze mois, soit 420 000 euros bruts annuels. Un salaire voté par le conseil d'administration, le 15 octobre dernier, et rétroactif. La Ligue prend également en charge de nombreux frais, tels que l'hôtellerie, les déplacements, la restauration. Cerise sur le gâteau, "en cas de départ volontaire ou non de sa part, et même de démission liée à un conflit de gouvernance, il percevra encore une indemnité équivalente à deux ans de salaire". L'ancien patron de l'OM semble avoir trouvé une place confortable à la LFP, encore plus confortable que celle de Nathalie Boy de la Tour, qui était rémunérée 300 000 euros brut annuels avec un part variable de 30 000 euros. Vincent Labrune commence son mandat à la LFP avec le dossier très chaud de Mediapro, le président de la LFP retrouvant des fonctions exécutives.













Par Matthieu