Un incident tragique survenu en marge du match FC Nantes-OGC Nice a coûté la vie à un supporter samedi. De lourdes sanctions sont attendues.

FC Nantes-OGC Nice : Une punition collective envisagée en Ligue 1

Trois jours seulement après son intronisation sur le banc du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec a mené son équipe à une précieuse victoire face à l’OGC Nice (1-0) samedi soir, lors de la 14e journée de Ligue 1. Mais l’éclat de cette performance a été terni par une tragédie survenue aux abords du stade de la Beaujoire. Un supporter nantais a perdu la vie après des heurts en présence des fans niçois. Cette scène dramatique a provoqué de vives réactions tant dans le monde du football que dans le domaine politique.

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, et le président de la LFP, Vincent Labrune, ont tous deux vigoureusement condamné ces actes de violence et ont exprimé leur soutien à l'interdiction de déplacement des supporters lorsqu'un match présente un « risque de troubles à l'ordre public ». Cette mesure vise à prévenir de telles tragédies et à renforcer la sécurité autour des événements sportifs.

Sur RMC Sport,Jérôme Rothen a, lui aussi, appuyé cette approche, allant même jusqu'à soutenir l'idée de punition collective, car « venir à un match pour perdre la vie, ce n'est pas possible ». L’ancien milieu de terrain du PSG explique qu’un tel drame était pressenti en raison d'incidents précédents, mais la tragédie de Nantes-Nice a pris tout le monde par surprise. Il estime alors qu'il n'y a plus de limite dans ces situations et que l'application de sanctions collectives est justifiée. « S’il y a une punition collective, ce n'est pas grave », a-t-il indiqué.

Un suspect placé en garde à vue

À noter que ces dernières semaines, le football français a été marqué par de nombreux actes de violence, atteignant un sommet tragique à Nantes. Un supporter de 31 ans de la Brigade Loire, groupe d'ultras nantais, a perdu la vie lors d'affrontements avec des supporters niçois à la Beaujoire. Le drame implique un chauffeur de VTC, placé en garde à vue pour homicide volontaire.

Le suspect a avoué avoir utilisé un couteau en autodéfense contre des supporters nantais agressifs alors qu'il conduisait des fans de l'OGC Nice au stade. Présenté devant le juge, le procureur demande sa mise en examen. Les enquêtes se poursuivent afin de faire la lumière sur cette affaire effroyable.