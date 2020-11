OM Mercato : Un coach du Top 3 pour remplacer Villas-Boas

Publié le 03 novembre 2020 à 16:00

En fin de contrat avec l'OM en juin prochain, André Villas-Boas pourrait quitter la cité phocéenne. Pour Éric Di Meco, l’Olympique de Marseille ne devrait pas chercher loin pour remplacer le technicien portugais.

OM : Di Meco a trouvé le successeur idéal de Villas-Boas

Après avoir refusé une première offre de prolongation dans la foulée du départ de son ami Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a récemment expliqué qu’il n’était plus absolument opposé à une prolongation. Mais le technicien portugais a laissé entendre qu’il attendait de voir d’abord comment se passerait le mercato hivernal de l'OM avant de prendre sa décision finale. Si le coach lusitanien décide de ne pas prolonger, par qui faudra-t-il le remplacer ? Éric Di Meco a répondu à cette question sur les antennes de RMC Sport.

Selon l’ancien latéral gauche de l’Olympique de Marseille, Christophe Galtier est parfaitement taillé pour occuper le banc marseillais. Le consultant de la radio sportive estime que les recruteurs phocéens seraient bien inspirés de signer l’entraîneur du LOSC, un coach « très intelligent dans sa manière de communiquer, dans sa manière d’entrainer et de gérer les joueurs ». De plus, Éric Di Meco croit que Christophe Galtier serait attiré par cette option, car « il a été formé à l’OM, il a joué à l’OM, et son rêve c’est d’entrainer l’OM ». Le vainqueur de la Ligue des champions 1993 estime également qu’entraîner un jour l'OM est « la suite logique pour Christophe ». Grand fan du tacticien lillois, le consultant le classe dans le Top 3 des entraîneurs français en activité. « Si on met Zidane et Deschamps à part, c’est pour moi le meilleur entraineur français actuellement », a conclu l’ex-défenseur marseillais.

Quelle réponse de Christophe Galtier ?

Brillant sur le banc du LOSC depuis deux saisons, ce n’est pas la première fois que Christophe Galtier est associé au recrutement de l'OM. Alors qu’André Villas-Boas menaçait récemment d’abandonner le banc phocéen suite au limogeage d’Andoni Zubizarreta, le stratège de Lille OSC avait été cité comme son futur remplaçant. La rumeur avait même alerté le président lillois Gerard Lopez, qui avait même convoqué le coach pour s’expliquer. Christophe Galtier avait assuré à son patron que ce n’étaient que « des ragots » et qu’il était très concentré sur le projet des Dogues. Tout dernièrement, les recruteurs lyonnais ont reçu la même réponse de la part du stratège lillois…













Par JOËL