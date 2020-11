RB Leipzig - PSG : Dayot Upamecano menace les Parisiens

Publié le 04 novembre 2020 à 13:00

Éliminé par le PSG en demi-finale de la Ligue des champions, le RB Leipzig retrouve les Parisiens en phase de poule cette fois. Dayot Upamecano, défenseur du club allemand, annonce la couleur sur ce choc prévu ce mercredi (21 h) au Red Bull Arena.

Dayot Upamecano met en garde le PSG

Le match entre le PSG et le RB Leipzig de la 3e journée de la Ligue des champions sera bien différent de celui qui a opposé les deux équipes le 18 août 2020, à Lisbonne. C’est le point de vue de Dayot Upamecano confié à L’Équipe. En plus du contexte qui n’est pas le même, l’arrière central de la formation de Bundesliga estime que son équipe a gagné en maturité après l'expérience européenne de la saison dernière. « Oui, on a évolué », a-t-il déclaré. « Depuis août, on est allé de l'avant, on a relevé la tête. Et on sait qu'on peut battre ce genre d'équipe [comme le PSG, ndlr] », a prévenu l’international français. Pour rappel, les Parisiens avaient étrillé les Allemands (3-0) au Portugal, il y a deux mois et demi. « Ce jour-là, on est tombé contre une très très bonne équipe », a avoué Dayot Upamecano, avant d’expliquer ce qui n’avait pas marché pour le RB Leipzig. « C’était la première fois qu'on jouait contre eux. On sait qu'offensivement, ils sont très bons et qu'ils ont de l'expérience en C1 », a-t-il indiqué.

Le plan du RB Leipzig contre les Parisiens

Dans la suite de son commentaire, le joueur de 22 ans a promis « d’essayer de faire mieux, beaucoup mieux même », face au PSG privé de Neymar et Kylian Mbappé. Confiant, Dayot Upamecano assure que lui et ses coéquipiers sont en confiance malgré leur défaite contre Manchester United en Ligue des champions et Mönchengladbach en Bundesliga. Pour battre l’équipe de Thomas Tuchel, le RB Leipzig « ne doit pas avoir peur de jouer son jeu » selon le défenseur. « Il faut être Leipzig », a-t-il recommandé pour finir. Rappelons que le PSG et son adversaire ont le même nombre de points (3) avant leur confrontation dans le groupe H.













Par ALEXIS