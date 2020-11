PSG : La composition probable face au RB Leipzig en C1

Publié le 04 novembre 2020 à 14:30

Le PSG se déplace sur le pelouse du RB Leipzig pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions. Thomas Tuchel va une nouvelle fois devoir composer avec de nombreuses absences, dont celles de ses deux stars Neymar et Kylian Mbappé, face à une équipe allemande qui compte bien se venger de leur dernière rencontre avec les Parisiens.

L'infirmerie du PSG est toujours pleine

Pour ce déplacement qui pourrait se révéler piégeux face au RB Leipzig ce mercredi soir (21 h), Thomas Tuchel doit faire face à une flopée de blessures. Marco Verratti, Julian Draxler et Mauro Icardi font toujours partie des absents longue durée, tandis que Neymar, touché aux adducteurs, a rejoint l'infirmerie après le match face à Istanbul Basaksehir. Le Brésilien ne retrouvera les terrains qu'après la trêve internationale. Le match de Ligue 1, à la Beaujoire, remporté par le PSG face au FC Nantes (3-0) a, lui aussi, laissé des traces. L'international français Kylian Mbappé a terminé le match contre les Canaris buteur mais touché à la cuisse droite. C'est donc sans ses deux stars que Thomas Tuchel aborde cette revanche contre le RB Leipzig, que les Parisiens avaient battu (3-0) sèchement en demi-finale de la dernière Ligue des champions. Une renconte qui a "presque un format huitièmes de finale" selon le coach allemand.

Angel Di Maria, la clé ?

En l'absence de Kylian Mbappé et Neymar, le PSG va devoir se reposer sur d'autres options. Angel Di Maria peut faire office de leader dans le collectif de Tuchel à Leipzig, mais Thomas Tuchel met un bémol : "Angel est toujours la clé, mais on ne doit pas attendre trop de lui car il manque de rythme. Je ne veux pas mettre toutes la pression sur ses épaules." Moise Kean pourrait alors être le sauveur du PSG, comme il l'a été avec son doublé en Turquie la semaine dernière. Keylor Navas tiendra bien sa place dans les buts, avec Kurzawa à gauche et Florenzi à droite. Kimpembe et Danilo devraient composer la défense centrale, Marquinhos reprenant sa place polémique au milieu en sentinelle, selon L'Équipe. Le Brésilien aura sans doute à ses côtés Herrera et Gueye, tandis que Di Maria et Sarabia prendront les ailes pour alimentier Kean en attaque.

La composition probable du PSG face au RB Leipzig : Navas - Kurzawa, Kimpembe, Danilo, Florenzi - Herrera, Marquinhos, Gueye - Sarabia, Kean, Di Maria.













Par Matthieu