PSG : Thomas Tuchel optimiste après la défaite contre Leipzig

Publié le 05 novembre 2020 à 00:16

Le Paris Saint-Germain s’est incliné sur la pelouse du RB Leipzig mercredi en Ligue des champions. Thomas Tuchel refuse de s’alarmer au moment où le PSG ne compte que 3 points à l’issue de la phase aller.

Le PSG renversé par le RB Leipzig

Finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions, le PSG est à la peine pour cette nouvelle campagne. Mercredi, le Paris Saint-Germain a concédé sa deuxième défaite en trois sorties. Les Parisiens se sont inclinés (2-1) sur la pelouse du RB Leipzig. Le club de la capitale a pourtant ouvert le score dès la 6e minute par Angel Di Maria. Christopher Nkunku (41e) et Emil Forsberg (57e, s.p) ont permis aux Allemands de réussir leur come-back. Défait par Leipzig, le coach du PSG n’est pas inquiet pour la suite de la compétition. « Il nous reste deux matches. On a encore notre destin en main, on ne va jamais douter », a indiqué Thomas Tuchel à RMC Sport.

Marquinhos au secours de Thomas Tuchel

Pour l'entraîneur parisien, les nombreuses absences sont préjudiciables (Neymar, Mbappé, Icardi, Verratti) à son équipe. « On manque de joueurs, de rythme. On doit changer à chaque match », a-t-il expliqué. Contre Leipzig, Paris a déjà concédé sa quatrième défaite de la saison. Au sortir de ce nouveau revers, Marquinhos décharge son entraîneur. « On a confiance dans le coach, il faut qu'on travaille. Si les choses ne vont pas, ce n'est pas que la faute du coach. Nous, les joueurs, on peut faire beaucoup mieux », a lâché le capitaine du Paris Saint-Germain. Battu par Leipzig, le PSG va tenter de relever la tête samedi lors de la réception du Stade rennais. Le SRFC s'est également incliné contre Chelsea (3-0) à Stamford Bridge.













Par Ange A.