PSG : Tuchel détruit sa direction et évoque son avenir

Publié le 04 novembre 2020 à 10:00

Le PSG traverse une passe compliquée cet automne en interne. Si les Parisiens ont repris la tête de la Ligue 1 et enchaînent les victoires en championnant, à la Beaujoire contre le FC Nantes (3-0) pour la dernière en date, les choix de l'entraîneur Thomas Tuchel ne font pas l'unanimité, lui qui est aussi en conflit avec Leonardo et lâché par certains de ses joueurs.

Thomas Tuchel très critique envers le PSG

Thomas Tuchel se sent sur la sellette. L'entraîneur allemand du PSG est de plus en plus critiqué pour ses choix d'hommes et tactiques sur le terrain, et est petit à petit en train de perdre son vestiaire. Kylian Mbappé veut le départ du technicien pour accepter de négocier une prolongation, Leonardo lui cherche déjà un remplaçant depuis leur conflit quant au mercato du Brésilien, que l'Allemand estime raté. Dans un entretien accordé à Sky Sport, Tuchel a reconnu la fragilité de sa situation : "Oui, j'entends toutes ces choses. On a beau être dans notre bulle, on est au courant de ce qu'il se dit. Mais ça ne m'influence pas." Ce n'est pourtant pas le cadre le plus serein pour préparer le déplacement de ce mercredi outre-Rhin, contre le RB Leipzig pour la troisième journée de Ligue des champions. Et si le PSG veut récupérer la première place de Manchester United, il ne doit plus laisser un point en route, mais devra composer avec de nombreux blessés.

L'entraîneur parisien dégomme sa direction

Thomas Tuchel a également paru très vexé et déçu par une chose. La vitesse avec laquelle les rumeurs sur son avenir reviennent sur le devant de la scène. "J'ai été épargné cinq jours après la finale de Ligue des champions, parce qu'on a eu cinq jours de vacances. Et puis les débats autour de mon avenir ont repris. C'est comme ça quoi qu'on fasse, ça ne changera pas, alors on se concentre sur notre travail dans léquipe. Essayer d'être encore performant passe par un bon comportement à la tête de l'équipe et du staff. C'est comme ça, il faut se dire qu'il y a plus important." Résigné l'entraîneur du PSG ? Peut-être. Il en veut en tout cas clairement à sa direction et lâche les chevaux, comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. "J'ai été naïf en me disant qu'en ayant gagné quatre trophées et atteint la finale de la C1, je devais être épargné ou tranquille." Et Thomas Tuchel de conclure, en éludant clairement la question d'une prolongation et en en profitant pour mettre un gros tacle à sa direction : "On ne peut pas communiquer là-dessus. Quand le contrat de l'entraîneur se termine en juin et qu'aucune discussion n'a eu lieu pour le moment, après tout ce qu'on a fait pour le club... On peut être optimiste et ouvert à toute proposition, mais il ne faut pas rêver non plus." Voilà qui devrait plaire à l'état-major parisien...













Par Matthieu