PSG : Danilo Pereira désavoue son entraîneur Thomas Tuchel

Publié le 05 novembre 2020 à 03:00

Pour un désaveu, celui que Danilo Pereira vient de faire vivre à Thomas Tuchel est géant. Après le match RB Leipzig - PSG perdu 2-1 par le club de la capitale, le portugais a fait une déclaration qui pourrait laisser des traces.

PSG : Danilo Pereira "Je ne suis pas défenseur"

Le positionnement de Danilo Pereira en défense du PSG fait débat en France. Pour se sortir des critiques, Thomas Tuchel avait affirmé que le joueur a été vendu au club de la capitale par son agent insistant sur sa polyvalence. Pour l’allemand, l’ancien joueur du FC Porto a la maitrise du poste, ce que ne confirme pas du tout l’intéressé. Le joueur semble lui même surpris de son positionnement en défense alors qu’il se sait meilleur au milieu de terrain.

Interroge par Téléfoot sur son positionnement en défense au Paris Saint-Germain, Danilo Pereira a déclaré : « Je ne connais du rôle de défenseur que ce qu’il y a de basique. J’essaie de m’adapter à ce que le coach me demande. Sinon défenseur, ce n’est pas ma position, moi, je suis plutôt un milieu de terrain. L’entraîneur me demande de jouer en défense centrale, je m’applique à faire autant que possible ce qu’il me demande ».

Thomas Tuchel devra revoir sa défense

Cette déclaration clarifie au moins la question de la position réelle de Danilo Pereira sur un terrain de football. Le portugais sera meilleur au poste où évolue ces derniers temps Marquinhos, le capitaine du PSG. Il faut noter que le Paris Saint-Germain a perdu son match de mercredi soir 2-1. Celui-ci comptait pour la 3e journée du Groupe H de Ligue des Champions.













Par Gary SLM