RC Lens Mercato : Gillet, mauvais coup du sort à Charleroi

Publié le 05 novembre 2020 à 21:20

Guillaume Gillet a quitté le RC Lens à la fin de son contrat en juin dernier pour s’engager avec Charleroi. Après un bon début de saison avec le club belge, l’ancien milieu de terrain lensois se retrouve dans une situation assez cocasse.

Guillaume Gillet relégué sur le banc de touche à cause du coronavirus

Guillaume Gillet n’a pas été prolongé par le RC Lens en juin dernier, alors qu’il souhaitait poursuivre sa carrière en Artois. C’est donc avec regret que le Belge a quitté les Sang et Or pour signer avec Charleroi. Une signature grâce à laquelle le milieu de terrain était parvenu à oublier son chagrin, car il était titulaire avec le club belge et l’aventure avait bien commencé. D'ailleurs, Cherleroi est leader de Jupiler Pro League. Mais en septembre dernier, Guillaume Gillet a été testé positif au coronavirus et n’a pas pu participer à un match important. Manque de chance pour l’ancien Lensois, son remplaçant a brillé au cours de ce match. Résultat, l’ex-pensionnaire du FC Nantes n’est plus titulaire.

Quelle réaction de l’ancien du RC Lens ?

Guillaume Gillet avoue être animé d’un « sentiment désagréable » suite à son changement de statut à cause du coronavirus. « Je suis de nature à ne pas être content quand je ne suis pas sur le terrain », a-t-il reconnu dans les colonnes de La Libre. Mais l’ancien joueur du promu de Ligue 1 est loin d’être abattu. Il admet qu'il y a « des périodes où il faut faire un petit tour sur le banc ». « Et je n’ai pas de problème avec ça. Je suis serein parce que le coach est très franc avec moi. Ça me permet de relativiser et je sais comment ça se passe en foot et que j’aurai encore beaucoup de temps de jeu cette saison », a assuré la recrue estivale de Charleroi.













Par JOËL