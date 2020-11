LOSC : Christophe Galtier savoure l'exploit contre l'AC Milan

Publié le 06 novembre 2020 à 06:30

Le LOSC a créé la surprise en s’imposant (0-3) sur la pelouse de l’AC Milan jeudi. Christophe Galtier a laissé éclater sa joie après ce succès historique à San Siro.

Christophe Galtier aux anges après la victoire du LOSC

Le LOSC a signé un exploit XXL ce jeudi en dominant l’AC Milan (0-3) à San Siro. Un triplé de Yusuf Yazici a permis au Lille OSC de l’emporter contre les Rossoneri. Avec cette victoire, les Dogues prennent la tête de leur groupe. Ils mettent également fin à la série d’invincibilité du Milan de Zlatan Ibrahimovic. Le club lombard était à 24 matchs sans défaite avant de chuter contre Lille. Pour Christophe Galtier, ce succès est donc historique à plus d’un titre. « J’ai connu des grosses victoires avec Saint-Etienne en Coupe d’Europe. Mais battre Milan qui n’avait plus perdu depuis vingt-quatre matches, c’est sans doute mon plus bel exploit », a confié le coach du LOSC à L’Équipe.

Les clés de la victoire contre le Milan

Christophe Galtier a également livré les dessous de cet exploit contre l’AC Milan. « C’est un peu la cohésion du groupe qui explique notre performance. J’avais demandé du mouvement, d’être dynamique et de se surpasser », a expliqué le technicien. Dans sa sortie, le coach lillois n’a pas manqué de saluer Renato Sanches, impérial au milieu, et Yusuf Yazici, bourreau des Rossoneri. Il estime que le milieu portugais a fait un « très grand match » et qu’il « a été très bon techniquement pour casser les lignes ». Quant à son buteur turc, l’entraîneur lillois assure qu’il « a été exceptionnellement bon ». « Il aime être décisif. Il est important. S’il répète ce genre de performances et reste au service du collectif, le collectif le lui rendra », a poursuivi le coach au sujet de Yazici.













Par Ange A.