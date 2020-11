OL Mercato : Décision en vue sur l'avenir de Rayan Cherki ?

Publié le 07 novembre 2020 à 13:08

Révélé la saison dernière à l’ OL, Rayan Cherki a vu son temps de jeu fondre cette saison. Et il en est frustré. Les proches de la pépite sont ainsi montés au créneau pour évoquer la question de son avenir à l’Olympique Lyonnais, d’après L’Équipe.

OL : Le clan Rayan Cherki est venu aux nouvelles

Formé à l’OL, Rayan Cherki a été lancé en Ligue 1 en octobre 2019 lors de l’exercice 2019-2020 tronquée. Il avait totalisé 6 apparitions en championnat et 2 en Ligue des champions, dont la demi-finale perdue contre le Bayern Munich (3-0). Ce début de saison, le joueur de 17 ans a disputé les six premiers matchs en Ligue 1, mais n’a été titulaire que 2 fois. De plus, il est resté sur le banc de touche, lors des trois dernières journées, respectivement contre le RC Strasbourg (3-2), l’AS Monaco (4-1) et le LOSC (1-1). En effet, Rudi Garcia a mis en place un nouveau système qui marche bien sans Rayan Cherki. Forcement, ce dernier commence à se poser des questions sur son futur. Selon les indiscrétions du quotidien sportif, les proches du très prometteur joueur « ont pris rendez-vous jeudi auprès des dirigeants pour tenter d'apaiser la frustration naissante du gamin ». Le média indique que l'objectif du clan du natif de Lyon est de se faire une idée sur : « comment gérer l'actif supposément le plus important du club à court terme et éviter de trop grandes tensions » ? En d'autres termes, il n'est pas exclu que les représentants du joueur frustré ouvrent la porte à un départ (en prêt), afin de lui permettre de jouer régulièrement et de progresser.

Rayan Cherki face à une forte concurrence

Il faut rappeler que l'OL a recruté des joueurs offensifs (Tino Kadewere et Lucas Paqueta) cet été, en plus de Memphis Depay, Moussa Dembélé, Houssem Aouar, Karl Toko Ekambi... qui sont restés. Et cela laisse un éventail de choix à Rudi Garcia. Ce qui complique la tâche de Rayan Cherki qui n'est plus parmi les premiers choix du technicien des Gones. En attendant une nouvelle décision du staff technique ou celle des proches du grand espoir de l'OL, il doit se contenter d'un statut de remplaçant. À noter que le N°18 lyonnais est sous contrat jusqu'en juin 2023 et vaut 25 M€ sur le marché selon Transfermarkt.













