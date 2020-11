PSG : Tuchel n'a pas envie de se réconcilier avec Leonardo !

Publié le 08 novembre 2020 à 13:50

Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, est dans un autre état d'esprit par rapport à Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. L'Allemand est complètement brouillé avec le brésilien avec qui il n'a aucune envie de se reconcilier.

Le mercato PSG a laissé des traces entre Leonardo et Tuchel

La relation Leonardo-Thomas Tuchel s'est fortement dégradée. Même si ça n'a jamais été l'amour foux entre les deux hommes, un nouveau palier a récemment été franchi après la défaite en finale de Ligue des Champions. En effet, Thomas Tuchel n'a pas validé le départ de Thiago Silva du PSG. Pour l'entraîneur, le brésilien parti à Chelsea devait rester pour encadrer les jeunes de l'équipe sur le terrain. Il s'était d'ailleurs prononcé pour la prolongation du joueur, un avis ignoré par Leonardo qui n'a rien fait pour le retenir.

Et une fois le brésilien parti, Leonardo n'a pas trouvé un défenseur central de métier pour le remplacer. Alors que la piste Kalidou Koulibaly de Naples avait été validée par toutes les parties, ce dernier est resté dans son club. C'est plutôt le milieu de terrain Danilo Pereira qui a rejoint l'effectif de Tuchel, lequel faisait pourtant de la défense sa priorité. Puisqu'il n'est pas écouté, l'allemand fait des bizarreries en alignant le nouvel arrivé en défense centrale. Contrairement à ceux qui pensent qu'il ne connait pas le joueur, Tuchel envoi plutôt un message à ses dirigeants par sa gestion du portugais. Son recadrage par Leonardo suite à sa sortie et les rumeurs sur son avenir ne l'échaudent nullement. Il l'a de nouveau démontré au micro de Canal+ après le match PSG - Rennes (3-0).

Paris SG : Thomas Tuchel s'agace de tout

Alors qu'il sort d'une victoire méritée face au Stade rennais, Thomas Tuchel a été interrogé sur le comportement de son équipe en Ligue des champions. "Bravo pour la victoire. Mais pourquoi est-ce qu'on voit un PSG si différent entre la Ligue des champions et le championnat ?" Sa réponse "C'est une question sérieuse ça ?" Le journaliste insiste et là il lui répond "C'est l'entraîneur peut-être" comme pour donner raison aux rumeurs circulant sur son avenir menacé au PSG. Une autre façon de montrer qu'il est prêt à quitter son poste comme le lui avait recommandé Leonardo.

Thomas Tuchel a ensuite pointé le manque de profondeur dans son équipe ainsi que le travail des préparateurs physiques. Il se retrouve dans l'obligation d'utiliser des joueurs à peine de retour de blessure et qui ne sont pas totalement guéris. Une claire remise en cause du mercato estival du PSG qui a été un des plus calmes de ces dernières années. Trois blessés, ça commence à faire beaucoup ? "Oui, déjà un en avant, c'était beaucoup et maintenant c'est plus. On joue avec Thilo Kehrer, il n'est pas prêt pour jouer, il doit jouer. On joue avec Leandro Paredes, il n'est pas prêt pour jouer, il doit jouer. On prend un risque (de blessure longue durée) avec Ander Herrera, ce n'est pas normal. Mais bon, c'est comme ça." Il faut noter que le PSG a enregistré 90 absences depuis le début de la saison, ce qui empêche le coach allemand d'aligner son onze type, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des champions.

Union sacrée avec Leonardo ? Thomas Tuchel met un vent.

Le Paris Saint-Germain va jouer son match retour de Ligue des champions face au RB Leipzig le 24 de ce mois. À la question :Est-ce que vous n'avez pas envie que ce soit l'union sacrée autour de l'équipe ?, l'Allemand sagace en répondant "Je parle du match d'aujourd'hui et de rien d'autre." Vous n'avez pas envie de faire la paix avec Leonardo ? Sa réponse "Je suis très fier de mon équipe, je suis très fier des performances, de cette victoire (face au Stade rennais). C'est une équipe qui joue la Ligue des champions et on a eu beaucoup de respect pour ce qu'a fait l'équipe aujourd'hui. C'est tout."

Aucune envie donc d'un apaisement des tensions avec Leonardo.













Par Gary SLM