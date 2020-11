FC Nantes Mercato : Sauvetage à l’horizon pour Gourcuff ?

Publié le 10 novembre 2020 à 17:35

Régulièrement critiqué pour les résultats en dents de scie du FC Nantes, Christian Gourcuff est sur un siège éjectable. Mais un départ de l’entraîneur nantais ne devrait pas être plus possible avant le mercato estival.

FC Nantes : bouffée d’oxygène pour Christian Gourcuff

Le FC Nantes réalise un début de saison poussif. Mais la victoire au FCLorient (2-0) lors de la 10e journée de Ligue 1 a un peu desserré l’étau autour de Christian Gourcuff, constamment sur la sellette malgré le silence de Waldemar Kita. Sur le plan comptable, ce succès en terre lorientaise a permis aux Canaris d’améliorer leur classement au tableau de Ligue 1 en accédant à la 14e place avec 11 points au compteur. De quoi éloigner la menace d’un licenciement et permettre au coach nantais d’aller à la trêve en étant plus serein. C’est déjà ça de gagné pour le technicien de 65 ans, mais ce n’est pas tout.

Le coach sauvé par la programmation

Au retour de la trêve, le FC Nantes affrontera le FC Metz, l’Olympique de Marseille, le RC Strasbourg, le Stade de Reims, le SCO et l’Olympique Lyonnais avant le début de l’année prochaine (2021). De plus, les Canaris joueront le Stade Rennais FC début janvier 2021. Des équipes qui sont des concurrents directs pour les Nantais dans la lutte pour le maintien. Trois de ces formations, à savoir l’OM et l’OL et le Stade Rennais FC, ont même un objectif beaucoup plus élevé car elles visent le podium final de Ligue 1, synonyme de qualification en Ligue des champions. En raison cette programmation infernale, Waldemar Kita et son staff ne devraient pas prendre le risquer de licencier l’ancien stratège lorientais avant le mercato hivernal. « Là, de toute façon, avec la série terrible qui arrive jusqu'à janvier, tu ne peux plus trop changer », estime en effet l’insider Emmanuel Merceron sur son compte Twitter. En cas de licenciement dun natif de Hanvec, il ne sera pas facile trouver immédiatement un remplaçant pour gérer au mieux cette grosse programmation du FC Nantes…













Par JOËL