FC Nantes : Gourcuff peste contre une règle qu'il utilise

Publié le 10 novembre 2020 à 12:50

Le FC Nantes vit un début de saison compliqué, avec des résultats en dents de scie. Les hommes de Christian Gourcuff sont 14es de Ligue 1 après leur victoire (2-0) sur la pelouse du FC Lorient, mais n'arrivent pas à enchaîner. Le coach breton s'est d'ailleurs plaint de la règle des cinq changements instaurée cet été.

Christian Gourcuff n'aime pas la règle des cinq changements

Christian Gourcuff peine à trouver la bonne formule sur le banc du FC Nantes. Pour sa deuxième saison sur les bords de l'Erdre, l'entraîneur des Jaune et Vert pointe, avec ses joueurs, à la 14e place de Ligue 1. Ils se sont donnés un peu d'air avec une victoire peu convaincante contre les Merlus du FC Lorient, au Moustoir (2-0). Un match au cours duquel le coach breton n'a fait que deux changements, alors que cinq sont autorisés. Au micro de Téléfoot, il a pointé son incompréhension de la rège. "Au départ, c'était pour répondre à des problèmes de Covid avec des préparations qui avaient été tronquées. J'ai été étonné que cette règle soit maintenue, même si les effectifs ont été impactés par l'épidémie. Il y a plein de choses d'aberrations : c'est cinq changements, mais que trois joueurs qui peuvent s'échauffer en même temps et on ne peut faire ces cinq changements qu'en trois fois maximum... Pour moi, il y a plein d'incohérences."

Une règle qu'utilise fréquemment le FC Nantes...

Christian Gourcuff estime que cette règle, effectivement mise en place pour lutter contre la fatigue des joueurs avec une reprise exceptionnelle due à la pandémie, dénature son sport. "Le football, c'est une question de continuité, un match dure 90 minutes, a détaillé le coach du FC Nantes. C'est un travail de longue haleine, d'usure et le fait de pouvoir modifier l'équipe complètement change la donne. Cela a peut-être d'autres intérêts, comme d'autres entraîneurs peuvent l'apprécier, mais en ce qui me concerne ça change la donne. Dans le foot, il faut travailler l'adversaire pour trouver des ouvertures et là, c'est différent." Christian Gourcuff n'est donc vraiment pas amateur de ce nouveau règlement, abandonné en Premier League anglaise. Pourtant, l'entraîneur Jaune et Vert l'utilise souvent. À quatre reprises déjà, en neuf rencontres de Ligue 1, Gourcuff a fait quatre changements ou plus : contre le PSG (4 changements, 0-3), l'OGC Nice (5, 1-2), le Nîmes Olympique (4, 2-1) et les Girondins de Bordeaux (4, 0-0). Une "aberration", mais utile au coach du FC Nantes !













Par Matthieu