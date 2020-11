Stade de Reims Mercato : Un gros chèque grâce à Boulaye Dia ?

Publié le 11 novembre 2020 à 16:36

Révélé au Stade de Reims la saison dernière, Boulaye Dia est plus décisif cette saison. Il améliore même ses statistiques sous le maillot des rouges et blancs dans cette première partie de la saison 2021. Sa réussite pourrait rendre heureux ses dirigeants puisqu'un mastodonte européen s'est positionné pour le recruter.

Stade de Reims : Boulaye Dia à Manchester United ?

Le Stade de Reims pourrait bientôt se frotter les mains grâce aux performances de sa pépite Boulaye Dia. Auteur d’un doublé, dimanche dernier contre le RC Lens, il a désormais 8 buts à son compteur. Il est l’actuel meilleur buteur de Ligue 1 devant Kylian Mbappé. Ciblé par l’OM depuis l’été dernier, le décisif avant-centre des Rémois a séduit le grand Manchester United. Selon les indiscrétions de Mufcmpb, compte Twitter dédié au club anglais, Boulaye Dia est sur les tablettes des Red Devils. Les recruteurs mancuniens seraient déjà en contact avec ce dernier, en vue d’un futur transfert. La source croit savoir que Manchester United est prêt à mettre 30 M€ sur la table pour s’offrir les services de l’attaquant de 23 ans dès cet hiver.

Grande progression sur le SRD

Boulaye Dia a rejoint le Stade Reims en juin 2018. Il est arrivé de Jura Sud Foot et a signé un premier contrat professionnel de trois saisons. Lancé en Ligue 1 lors de l’exercice 2018-2019, il avait marqué 3 buts et offert une passe décisive en 18 matchs disputés sous le maillot du Stade de Reims. La saison suivante (2019-2020), il a inscrit 7 buts pour une passe décisive, en 24 apparitions. Le sénégalais confirme sa progression cette saison. En 10 journées de championnat, il a déjà marqué 8 fois en autant de matchs disputés. Le natif d'Oyonnax (France) a également découvert la coupe d'Europe cette saison. Il a pris part aux deux matchs du SDR, lors des 2e et 3e tours préliminaires de la Ligue Europa 2020-2021, en septembre dernier.













Par ALEXIS