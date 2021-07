Stade de Reims Mercato : Officiel, 12 M€ dans les caisses du SDR

Publié par ALEXIS le 14 juillet 2021 à 10:20

Comme pressenti ces derniers jours, Boulaye Dia a quitté le Stade de Reims. Le buteur des Rémois a été transféré à Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa 2021.

Meilleur buteur du Stade de Reims, Boulaye Dia va découvrir un autre championnat la saison prochaine. Il s’est engagé avec Villarreal jusqu’en juin 2026 et jouera en Liga (Espagne) la saison prochaine. L’attaquant franco-sénégalais a signé un long contrat de 5 ans et l'indemnité de son transfert est estimée à 12 millions d'euros par Transfermarkt. Il a franchi un palier et disputera la Ligue des Champions, édition 2021-2022.

« Le Villarreal CF a conclu un accord de transfert avec le Stade Reims pour l'attaquant franco-sénégalais Boulaye Dia, qui portera le jaune pour les cinq prochaines saisons », a communiqué le club espagnol, ce mardi. L’ex-attaquant du SDR sera présenté officiellement en conférence de presse, jeudi. Bien avant, il participera à son premier entraînement, mercredi, avec le Sous-marin jaune sous les ordres d'Unai Emery, ex-entraîneur du PSG.

Hommage du SDR à son buteur

Du côte de la Marne, le Stade de Reims a rendu hommage à son buteur parti à l’étranger. « Aussi redoutable sur le terrain que sympathique en dehors, celui qui aura marqué les esprits en devenant le meilleur buteur rémois dans l'élite au 21e siècle rejoint le Villarreal CF. Merci Boulaye pour ces 3 belles années », a écrit le club de Ligue 1. Boulaye Dia, international sénégalais (5 sélections), est né à Oyonnax dans l’Ain. Il a fait son parcours junior au PVFC Oyonnax, puis a rejoint Jura Sud Foot chez les amateurs (2017-2018).

L’avant-centre de 24 ans a découvert le monde professionnel sous le maillot du Stade de Reims. En trois saisons consécutives sous les couleurs rémoises, il a marqué 28 buts et délivré 3 passes décisives, en 88 matchs disputés, toutes compétitions confondues. La saison dernière, la recrue de Villarreal a inscrit 14 buts en 36 matchs de championnat.