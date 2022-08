FC Nantes Mercato : L'OGC Nice passe devant le FCN pour un buteur

Publié par Thomas le 02 août 2022 à 14:37

FC Nantes Mercato : Toujours en quête de renforts en attaque, le FCN serait sur le point de perdre la bataille face à l'OGC Nice pour un buteur.

FC Nantes Mercato : Boulaye Dia se rapproche de l’OGC Nice

Inarrêtable sur le marché des transferts ces derniers jours, le Gym est passé à l’action pour recruter l’international sénégalais Boulaye Dia. L’attaquant de 25 ans, sur le départ à Villarreal après une saison en dents de scie, est entré dans le viseur de plusieurs écuries en Europe, dont le FC Nantes, l’ OM et l’OGC Nice. Si les Olympiens se sont rapidement retirés après la signature de Luis Suarez, le FCN et les Aiglons étaient toujours dans la course au joueur. Néanmoins, le club azuréen semblerait tenir les devants dans ce dossier.

Comme le révèle Sébastien Denis sur Twitter ce mardi, l’OGC Nice va passer à l’action pour enrôler Boulaye Dia, sous contrat avec le Sous-Marin Jaune jusqu’en juin 2026. Coté à près de 15 millions d’euros sur le marché des transferts, l’ancien joueur du Stade de Reims pourrait débarquer au Gym sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Après les arrivées officielles d’Alexis Beka Beka (Lokomotiv Moscou) et d'Aaron Ramsey (Juventus), puis les futures signatures de Mattia Viti (Empoli) et Kasper Schmeichel (Leicester), les Aiglons s’apprêtent à frapper un nouveau coup retentissant sur la planète mercato.

FC Nantes Mercato : Hwang Ui-jo reste l’objectif numéro 1 pour le FCN

Malgré l’échec qui se profile dans le dossier Boulaye Dia, le FCN ne perd pas espoir dans sa recherche d’avant-centres cet été. Priorité absolue d’Antoine Kombouaré, Hwang Ui-jo se rapprocherait progressivement des Jaune et Vert, malgré une offre encore trop faible formulée aux Girondins. " En effet je vais trembler jusqu'au 1er septembre pour mes joueurs. [...] Hwang ? Je confirme que c'est ma priorité. Mais ça fait un moment que c'est le cas ", déclarait le coach nantais après la défaite contre le PSG lors du Trophée des Champions. En parallèle, les Canaris ciblent l’international ivoirien Christian Kouamé, une piste " plus que jamais d’actualité ", selon le journaliste David Phelippeau, spécialiste du FC Nantes.