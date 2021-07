OGC Nice Mercato : Déjà un raté pour Galtier chez les Aiglons

Publié par Ange A. le 30 juillet 2021 à 04:11

En quête d’un attaquant pour renforcer son secteur offensif, Christophe Galtier est passé à côté d’un joli coup en Ligue 1. Le coach de l’ OGC Nice aurait pu signer un buteur parti poursuivre sa carrière en Liga.

Un gros échec de l’ OGC Nice mis à nu

Avec six recrues déjà enregistrées, l’ OGC Nice est proche de réaliser un nouveau mercato prolifique comme l’été dernier. Malgré son intense activité sur le marché des transferts, le club azuréen n’est pas encore parvenu à recruter un véritable buteur capable de suppléer Amine Gouiri. Arrivé l’été dernier en provenance de l’Olympique Lyonnais, l’attaquant de 21 ans a claqué 16 buts et délivré 8 passes décisives pour sa première saison avec Nice. La direction des Aiglons se cherche donc un autre buteur pouvant se montrer autant réaliste face au but. Selon les révélations de Frédéric Guerra, le Gym aurait pu recruter au Stade de Reims cet été. L’agent de Boulaye Dia assure en effet que le dernier 9e de Ligue 1 était intéressé par le joueur parti à Villarreal.

Les raisons de l’échec de la piste Dia

Agent de l’avant-centre de 24 ans, Frédéric Guerra a confirmé l’intérêt de Nice pour Boulaye Dia au micro du journal régional Le Progrès. Dans sa sortie, il révèle notamment avoir proposé son protégé à un autre cador de Ligue 1 visiblement moins intéressé que le Gym. « Je l’ai proposé d’abord à l’OL, c’est normal. Sans succès. Christophe Galtier le voulait, mais comme son officialisation à Nice a tardé, Villarreal a été plus rapide pour l’engager à 15 millions d'euros. Ce sont les affaires », a confié l’agent du joueur. La saison dernière était celle de la confirmation pour Boulaye Dia. L’international sénégalais aux 5 capes a inscrit 16 buts toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2020-2021. Suffisant pour qu’il tape dans l’œil du Sous-Marin jaune qui l’a recruté jusqu’en 2026. Largué sur cette piste, l’ OGC Nice doit maintenant explorer d’autres pour renforcer son avant-garde en vue du prochan exercice été.