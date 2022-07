FC Nantes Mercato : Le FCN et Marseille à la lutte pour un attaquant !

Publié par Thomas le 19 juillet 2022 à 12:04

FC Nantes Mercato : Alors que Mostafa Mohamed semble se diriger vers le FCN, les Canaris seraient à la lutte avec l'OM pour un attaquant de Liga.

Tout pourrait s’accélérer ces prochains jours du côté des Jaune et Vert. À la recherche de renforts offensifs depuis le douloureux départ de Randal Kolo Muani, les Canaris ont passé la deuxième cette semaine et espèrent boucler plusieurs dossiers. Après les pistes Hwang Ui-jo (Girondins de Bordeaux), Denis Bouanga (ASSE) ou encore Arkadiusz Milik (OM), le FCN serait en passe de boucler la venue de Mostafa Mohamed. L’attaquant égyptien, sous contrat avec Galatasaray, serait tombé d’accord avec le FC Nantes pour une arrivée en prêt (avec option d’achat de 6 millions d’euros) cet été. Une deuxième arrivée après celle d’Evann Guessand, débarqué la semaine dernière de l’OGC Nice, mais pas la dernière.

Antoine Kombouaré et son staff souhaitent à tout prix blinder leur attaque la saison prochaine, notamment en vue de la Ligue Europa et se seraient lancés aux trousses d’un attaquant sénégalais. D’après Alexis Bernard, le FC Nantes aimerait recruter Boulaye Dia. Le buteur de Villarreal, qui sort d’une saison délicate en Liga, se chercherait un point de chute et pourrait retourner en Ligue 1, où il avait débuté sous les couleurs du Stade de Reims. En plus des Canaris, Dia serait dans les plans de l’Olympique de Marseille, qui vient de recruter Luis Suarez (Grenade) et de l’OGC Nice.

FC Nantes Mercato : Kita bien placé sur le dossier Boulaye Dia

La source dévoile que le FC Nantes occuperait une bonne place dans la course au joueur de 25 ans. L’idée des dirigeants nantais est d’obtenir le prêt du joueur, sous contrat jusqu’en 2026 à Villarreal. Le dossier aurait été validé par Antoine Kombouaré en interne, mais la concurrence s’annonce rude pour le FCN qui, en plus de l’ OGC Nice et de l’ OM, voit plusieurs clubs étrangers se positionner pour recruter l’international sénégalais.

Plusieurs clubs anglais seraient sur les traces de Boulaye Dia, qui possède un profil adapté à la Premier League. Dans le même temps, la Salernitana aurait approché l’entourage du joueur pour un prêt payant de 13,5 millions d’euros. Le club de Franck Ribéry semble être à l’heure actuelle le club le plus menaçant pour les Canaris dans le dossier.