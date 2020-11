OM Mercato : Petite mise en garde pour Luis Henrique

Publié le 11 novembre 2020 à 18:25

Recruté par l’ OM en provenance de Botafogo lors du mercato estival, Luis Henrique est présenté comme une bonne prise. Mais l’Olympique de Marseille ne peut pas encore se fier totalement au prodige brésilien.

Luis Henrique, une bonne prise pour l’ OM

En quête d’un second buteur pour concurrencer Dario Benedetto, l’ OM n’est pas parvenu à trouver l’oiseau rare. En revanche, les recruteurs de l’Olympique de Marseille ont signé l’ailier Luis Henrique en provenance de Botafogo contre un chèque de 8 millions d’euros. Selon Jacek Kulig, qui suit de près le prodige brésilien, le club olympien a fait un bon choix. « Je regarde la plupart des matches du championnat brésilien et j’ai suivi ses débuts avec Botafogo », a fait savoir le spécialiste du football brésilien lors d’un entretien accordé au Phocéen. Une observation qui a convaincu Jacek Kulig que la recrue estivale de l' OM était vraiment « l’une des sensations la saison dernière » dans le championnat brésilien. « C’est une fusée, vraiment très rapide avec des jambes de feu. Pour moi, c’est un des meilleurs prospects actuels au poste d’ailier. Sa qualité de dribble est indéniable, et il peut faire ça des deux côtés », s’est ensuite enflammé le spécialiste, certain que c’est pour toutes ces qualités que « la Juventus le suivait de très près ».

Le Brésilien pas taillé pour l’Europe

Pourtant, Luis Henrique ne serait pour l'instant pas en mesure de rendre totalement service à l’ OM. En effet, l’Olympique de Marseille ambitionne désormais de se qualifier en Ligue des champions chaque saison. Le jeune Brésilien joue déjà très peu en championnat. De plus, le joueur de 18 ans n’a probablement pas encore le niveau de la Ligue des champions. « Après, je ne suis pas certain qu’il soit déjà prêt pour l’Europe à son âge », a estimé Jacek Kulig, même s’il n’a pas manqué de conclure que la pépite brésilienne était « un transfert très intéressant ».













Par JOËL