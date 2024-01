Luis Henrique devrait quitter l'Olympique Lyonnais dès cet hiver. S'il est annoncé sur un retour vers le Brésil, ça pourrait ne plus être Botafogo.

Mercato OM : L’Atletico Mineiro prépare une offre pour Luis Henrique

L'avenir de Luis Henrique pourrait être bientôt scellé. Alors qu'il revient de son prêt de Botafogo, l'attaquant brésilien ne restera pas à l'Olympique de Marseille. Placé sur la liste des départs, il devrait retourner au Brésil dès cet hiver. Un temps annoncé sur un retour à Botafogo, qu'il venait de quitter après son prêt, le joueur de 22 ans intéresse un autre club auriverde. Il s'agit de l’Atletico Mineiro, qui voudrait rapatrier Henrique. Cette fois-ci, Pablo Longoria ne compte pas négocier le départ de son joueur sur la base d'un prêt mais plutôt un transfert sec. En ce sens, le club de Mineiro devrait passer à l'offensive dans les prochains jours. En discussion avec le club français, le club brésilien serait sur le point de formuler une première offre à l'OM pour Luis Henrique.

Pour le joueur encore sous contrat à l'Olympique de Marseille jusqu'en 2025, l’Atletico Mineiro devra s'attendre à débourser un minimum de six millions d'euros, soit l'équivalent de sa valeur marchande actuelle sur le marché. C'est deux millions de moins que ce que le club phocéen avait dépensé pour recruter Luis Henrique en 2020. Mais la direction marseillaise sait qu'elle ne devrait pas se montrer trop exigeante pour celui qui n'entre pas dans les plans de Gennaro Gattuso.

Luis Henrique en échec à Marseille

Le joueur de 22 ans n'a jamais réussi à s'imposer chez les Phocéens lors de ses trois années passées sur la Canebière. Arrivé à Marseille en 2020 contre un chèque de huit millions d'euros, Henrique n'a marqué qu'un petit but et délivré six passes décisives en cinquante matchs toutes compétitions confondues. Ce qui est loin de convaincre le staff technique et les dirigeants du club. Présenté comme un joueur technique, dribbleur et rapide, Luis Henrique n'a pas pu illuminer l'OM de son talent et va devoir aller se lancer dans un nouveau challenge.