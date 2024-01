L'OM a révélé son groupe pour le déplacement à Rennes ce dimanche. Gennaro Gattuso devra faire sans plusieurs cadres, blessés ou à la CAN.

Stade Rennais - OM : Deux recrues présentes dans le groupe phocéen

Une belle affiche pour se relancer. Septième de Ligue 1 après 18 journées, l'Olympique de Marseille compte sur le déplacement à Rennes, un 16ème de finale de Coupe de France, afin de repartir de l'avant. Gennaro Gattuso le sait, la qualification sera difficile à aller chercher compte tenu des nombreux absents.

Tout d'abord, il y a les joueurs partis à la CAN 2023 : Pape Gueye, Ismaïla Sarr (Sénégal), Azzedine Ounahi, Amine Harit (Maroc), Chancel Mbemba (RD Congo) et Simon Ngapandouetnbu (Cameroun). François Mughe aurait dû compléter la liste, mais l'attaquant a décliné sa sélection pour la CAN il y a 3 semaines. À cela, il faut ajouter les blessés Valentin Rongier et Geoffrey Kondogbia. Ce dimanche, c'est donc un groupe remanié qui a été proposé par l'OM. Un groupe dans lequel on retrouve deux recrues hivernales : le défenseur Ulisses Garcia et le milieu de terrain Jean Onana.

Première pour Sofiane Sidi-Ali

Faris Moumbagna, dernier renfort en date, ne figure pas parmi les 21 joueurs retenus par Gennaro Gattuso. Le technicien italien l'a sans doute jugé non-éligible, lui qui est arrivé tout récemment. Revenu de Botafogo cet hiver, Luis Henrique a bien été retenu même si son avenir ne semble pas se dessiner en terre phocéenne. L'attaquant de 22 ans a disputé 9 minutes contre Thionville (0-1, 7 janvier dernier). Puis, plus rien.

Il était sur le banc contre le RC Strasbourg (1-1, 12 janvier), mais n'est pas entré en jeu. Voilà qui en dit long sur la considération de Gattuso pour lui, bien que le club phocéen ne parvienne pas à s'en débarasser pour le moment. L'entraîneur de 46 ans a également ajouté un joueur de la réserve pour compléter l'attaque, aux côtés des habitués (Aubameyang, Correa, Vitinha) : Sofiane Sidi-Ali. Le buteur de 28 ans fait son entrée dans le groupe phocéen pour la première fois, récompensé par son début de saison en National 3 (3 buts en 5 matchs).

Le groupe de l'OM pour le déplacement à Rennes :

Gardiens : Lopez - Blanco - Van Neck

Défenseurs : Gigot - Balerdi - Meïté - Nyakossi - Clauss - Murillo - Garcia - Jousselin

Milieux : Onana - Veretout - Tika - Soglo - Nadir

Attaquants : Correa - Henrique - Aubameyang - Sidi Ali - Vitinha