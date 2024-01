Après une première offre déclinée par l’OM, l’Atletico Mineiro revient à la charge pour Luis Henrique avec de nouveaux arguments financiers.

Mercato OM : Atletico Mineiro revient à la charge pour Luis Henrique

Recruté par l'Olympique de Marseille à l'été 2020 en provenance de Botafogo pour 12 millions d'euros, Luis Henrique n'a pas réussi à s'imposer au sein du club phocéen. Après un prêt dans son ancien club la saison dernière avec option d'achat, l'attaquant brésilien de 22 ans est revenu à l’OM durant ce mercato hivernal, mais son avenir au sein de l'équipe phocéenne demeure incertain. Le président Pablo Longoria a lui-même ouvert la porte à un départ de l’attaquant brésilien cet hiver et reste à l'écoute des différentes propositions pour son transfert définitif.

Plusieurs clubs brésiliens, dont Cruzeiro et le Red Bull Bragantino, ont alors rapidement manifesté leur intérêt pour le jeune joueur. Mais c'est bien l'Atletico Mineiro qui se montre le plus actif dans la course à sa signature. L'Atletico Mineiro a déjà présenté une première offre pour Luis Henrique, qui a été rejetée par les responsables de l'OM. Malgré ce refus, le club brésilien ne perd pas espoir et s'apprête à soumettre une seconde offre d'environ 5 millions d'euros avec 500 000 euros de bonus, et une clause de 25% en cas de revente future, selon les informations de Foot Mercato.

Les ultimes exigences de l’Olympique de Marseille

Même si la première offre de l’Atletico Mineiro a été déclinée, l'Olympique de Marseille semble toujours ouvert à un départ de Luis Henrique. Selon La Minute OM, la direction phocéenne serait disposée à accepter une offre avoisinant les 6 millions d'euros, avec une prime de 25% sur la plus-value en cas de revente, pour se séparer de son jeune footballeur. La situation reste en évolution, mais les signaux indiquent que l'Atlético Mineiro pourrait faire un dernier effort pour finaliser cette transaction. L'avenir de Luis Henrique semble donc se dessiner du côté du championnat brésilien, mais les détails du transfert restent à se confirmer dans les prochaines semaines.