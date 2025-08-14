Mercato OM : Un échange XXL en vue pour s’offrir Zhegrova

Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont prêts à innover pour attirer Edon Zhegrova à l’OM. Un échange incluant deux joueurs pourrait convaincre le LOSC de lâcher son ailier vedette.

Mercato OM : Zhegrova, la priorité offensive de Marseille

L’Olympique de Marseille veut frapper un grand coup sur le marché estival. Edon Zhegrova, ailier kosovar du LOSC, s’est imposé comme la cible numéro un de Pablo Longoria pour dynamiser un secteur offensif en quête de créativité. Sa vitesse, sa capacité à éliminer et sa précision dans le dernier geste séduisent le board phocéen, déterminé à renforcer les ailes.

Mais Lille n’entend pas céder facilement son joyau. Le club nordiste, conscient de la valeur de son joueur, exige une contrepartie significative pour envisager un départ cet été.

Un échange à fort potentiel gagnant-gagnant

Pour convaincre le LOSC, l’OM pourrait inclure Jeffrey De Lange et Faris Moumbagna dans la transaction. Les deux joueurs, estimés à environ 5 M€ chacun, répondraient parfaitement aux besoins actuels de Lille : un gardien et un attaquant.

En plus de ces renforts ciblés, un chèque viendrait compléter l’offre marseillaise. Un deal intelligent sur le papier, qui permettrait aux deux clubs d’avancer dans leurs projets respectifs. Reste à savoir si Zhegrova, déjà courtisé ailleurs, sera séduit par l’ambition olympienne… et si cet échange atteindra la ligne d’arrivée.