LOSC Mercato : Gros danger à Lille, Arsenal passe à l'attaque

Publié le 12 novembre 2020 à 15:40

Arsenal en pincerait pour un joueur du LOSC très décisif ce début de saison. Le club londonien est en effet en quête d’un remplaçant à Mesut Özil (32 ans). Et le Dogue aurait le profil idéal.

LOSC : Yusuf Yazici suivi de près par Arsenal

Arsenal pisterait le milieu offensif du LOSC, Yusuf Yazici. Selon les informations de Daily Mail, il a séduit le club de Premier League qui cherche un successeur à Mesut Özil souffrant de problèmes de dos et en fin de contrat en juin 2021. Le Turc a séduit les Gunners qui le voient comme le futur Mesut Özil. Si l’Allemand n’a pas joué le moindre match avec Arsenal depuis le 7 mars 2020, Yusuf Yazici, lui, enchaine les titularisations, brille avec le LOSC et empile surtout les buts en Ligue Europa. Son dernier exploit a été réalisé contre l’AC Milan. Le joueur de 23 ans a réussi un triplé à San Siro contre les Rossoneri (3-0), lors de la 3e journée de la phase de poule de la C3, la semaine dernière. Bien avant de faire chuter le club lombard, Yusuf Yazici avait marqué 3 fois contre Sparta Prague en République tchèque. Le LOSC a infligé une défaite (4-1) à son adversaire du groupe H et est désormais leader avec 7 points devant l'AC Milan (6 points).

Qui est le buteur Yusuf Yazici ?

Grâce à ses 6 réalisations, le décisif joueur visé par Arsenal est l’actuel meilleur buteur de la Ligue Europa. Yusuf Yazici a été formé à Trabzonspor (2008-2015), en Turquie. Il a ensuite été lancé par le club de sa ville natale dès la saison 2015-2016. En quatre saisons consécutives en Süper Lig (2015-2019), l’international turc (17 sélections) a disputé 100 matchs pour 22 buts et 21 passes décisives dans le championnat de l’élite. Le natif de Trabzon a rejoint le LOSC le 6 août 2019. Son transfert a coûté 17,5 M€ sans bonus aux Dogues. Il a signé un contrat de 5 ans, jusqu’en juin 2024. Moins décisif en Ligue 1, Yusuf Yazici a marqué un but en 9 apparitions en Ligue 1 pour l'instant. Notons qu’il avait été victime d’une rupture du ligament croisé du genou en janvier 2020.













Par ALEXIS