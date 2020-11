OGC Nice : Youcef Atal, le sélectionneur algérien mécontent

Publié le 13 novembre 2020 à 00:30

Régulièrement blessé avec l’ OGC Nice, Youcef Atal peine à se mettre au service de la sélection d’Algérie. De quoi agacer le sélectionneur algérien Djamel Belmadi.

OGC Nice : Youcef Atal taclé par Djamel Belmadi

Djamel Belmadi aurait voulu compter sur Youcef Atal lors de cette trêve internationale. Mais le joueur de l’ OGC Nice est régulièrement victime de pépins physiques. Pour le sélectionneur des Fennecs, le latéral droit niçois doit prêter attention à son hygiène de vie et se concentrer sur le football. « Je profite de ce moment pour lui envoyer un message. Il sait qu'il doit avoir tous les atouts de son côté pour pouvoir éviter de se blesser. Il y a des choses à faire et des dispositions à prendre quand on est professionnel », a déclaré dans la presse algérienne Djamel Belmadi, convaincu que le défenseur de l'écurie azuréenne gagnerait à avoir un comportement plus professionnel pour éviter les blessures à répétition. Le patron du banc de la sélection algérienne a ajouté que l'ancien latéral de Paradou AC était « un joueur important pour l'équipe nationale mais il faut très rapidement qu'il puisse enchaîner des matchs et reprendre le rythme qu'il avait avant sa grosse blessure ». Enfin, le sélectionneur lui souhaite « bon courage et qu'il prenne conscience de la nécessité d'élever son niveau d'exigence en terme de professionnalisme ».

Début de saison compliqué pour l’Aiglon

Auteur d’un bon début à son arrivée à l’ OGC Nice en 2018, Youcef Atal s’est malheureusement très vite blessé. Absent durant plusieurs mois la saison dernière, le natif de Boghni a retrouvé les pelouses cette saison. Mais il a encore manqué trois semaines de compétitions à cause d’une blessure à la jambe. Le prodige algérien de l’ OGC Nice va rapidement devoir retrouver son meilleur niveau pour ne pas manquer la prochaine CAN au Cameroun.













Par JOËL