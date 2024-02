Mercato OGC Nice : Youcef Atal, son message voilé adressé au Gym

Après son départ dans la tourmente de l’OGC Nice, Youcef Atal a fait ses grands débuts avec l’Adana Demirspor. L’Algérien en a profité pour adresser un subtil message au club niçois.

Mercato OGC Nice : Youcef Atal, des débuts réussis en Turquie

Le dossier brûlant de Youcef Atal à l’OGC Nice a finalement pris un tournant décisif cet hiver. Condamné pour provocation à la haine religieuse et suspendu par le club, azuréen, l’international algérien semblait avoir perdu sa place chez les Aiglons. Le club entraîné par Francesco Farioli avait même ouvert la porte à son départ et le joueur était également disposé à partir. Le mercato hivernal représentait alors une opportunité pour boucler son transfert. Et si la participation de Youcef Atal à la CAN 2023 avec l’Algérie avait temporairement retardé les discussions, l’élimination prématurée des Fennecs dès le premier tour de la compétition a permis au joueur de se concentrer sur son avenir.

Quelques jours seulement après son retour à Nice, le natif de Boghni a pris la direction de la Turquie, en signant avec l’Adana Demirspor. Ce transfert a été facilité par l’OGC Nice, qui souhaitait éviter un départ gratuit du joueur à la fin de son contrat en juin prochain. Pour Youcef Atal, ce changement de club est l’opportunité de relancer sa carrière dans une équipe ambitieuse aux côtés de joueurs de renom tels que Mario Balotelli, Nani, Edouard Michut et Nabil Alioui. Lors de son premier match avec l’Adana Demirspor contre Alanyaspor, le défenseur algérien a d’ailleurs rapidement montré sa valeur. Titulaire au coup d’envoi, le latéral droit s’est illustré par sa polyvalence, terminant même la rencontre au poste d’ailier gauche. Sa performance a été cruciale dans la remontée de son équipe (3-3) avec une passe décisive.

Youcef Atal, une déclaration perçue comme une pique adressée aux Aiglons

Après le match, Youcef Atal a partagé son ressenti sur son compte Instagram, en postant : « Premier match, bon état d’esprit ». Cette déclaration laisse entendre que l’ambiance et l’atmosphère à l’OGC Nice n’étaient peut-être pas optimales pour lui. D’autant plus que le joueur de 27 ans n’est pas étranger aux messages controversés sur ses réseaux sociaux.

Quoi qu’il en soit, le passage de Youcef Atal de Nice à la Turquie représente un nouveau départ pour lui, tant sur le plan professionnel que personnel. Avec sa performance remarquable dès son premier match sous ses nouvelles couleurs, l’Algérien démontre qu’il est prêt à relever de nouveaux défis et à s’imposer comme un élément clé au sein de sa nouvelle équipe.