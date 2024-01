Florent Ghisolfi a donné la position officielle de l’OGC Nice sur la situation de Youcef Atal, dont le contrat prend fin en juin 2024.

Youcef Atal (27 ans) est en ce moment en Côte d’Ivoire où il participe à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec la sélection d’Algérie. Cependant, son avenir sur la Côte d’Azur est au centre des interrogations. Cela pour deux raisons notamment. Premièrement, parce que son contrat actuel prend fin dans cinq mois, et il est libre de signer avec le club de son choix dans ce mois de janvier, en attendant la fin de la saison. Deuxièmement, en raison de sa condamnation par la justice début janvier, pour « provocation à la haine à raison de la religion ».

Mais la direction des Aiglons n’a pas pris de décision à son encontre, à la suite du verdict du tribunal correctionnel de Nice, alors que la rumeur sur la rupture de son contrat circulait dans les Alpes-Maritimes. « Youcef Atal est sous contrat. Il fait partie des latéraux de l’équipe », a-t-il répondu en conférence de presse, ce vendredi. L’OGC Nice a pourtant recruté Valentin Rosier au Besiktas (en Turquie), au même poste de l’Algérien.

Ghisolfi au sujet d'Atal : « on verra ce qui se passera d’ici la fin du mercato »

Selon le directeur sportif du Gym, l’arrivée de l’arrière latéral droit français n’est pas lié à la situation de Youcef Atal. « On était déjà sur Valentin cet été, ça ne date pas d’aujourd’hui et de la situation de Youcef ». Pour finir, Florent Ghisolfi a déclaré : « On verra ce qui se passera d’ici la fin du mercato ».

Pour rappel, le N°20 de l’équipe niçoise a été condamné à huit mois de prison avec sursis et à 45 000 euros d'amende, pour « provocation à la haine à raison de la religion ». Il avait été suspendu 7 matchs par la Ligue professionnelle de Football. Il avait aussi été écarté de l'équipe niçoise « jusqu'à nouvel ordre » par l’OGC Nice, depuis le 18 octobre. Une porte de sortie devrait être trouvé pour l’Algérien, dont le profil intéresse le Besiktas et Trabzonspor en Turquie.