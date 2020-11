LOSC : Un jeune prodige lillois fait forte impression

Publié le 13 novembre 2020 à 12:00

L'effectif du LOSC regorge de talents et chaque match dévoile un nouveau joueur au grand jour. Après Yusuf Yazici à San Siro contre l'AC Milan, un autre membre de l'équipe de Christophe Galtier a fait forte impression à l'occasion de la trêve internationale. Une excellente nouvelle pour l'entraîneur des Nordistes.

Un renfort du LOSC en équipe de France Espoirs

Avec une douzaine d'internationaux, le LOSC est bien représenté sur la scène internationale pendant cette trêve. Une occasion de briller avec son équipe nationale. Isaac Lihadji l'a bien compris. Le jeune lillois de 19 ans a remplacé au pied levé son coéquipier Jonathan Ikoné en équipe de France Espoirs pour une rencontre face au Liechtenstein, comptant pour les éliminatoires de l'Euro. Entré à une demi-heure de la fin de la rencontre (64'), l'ancien du centre de formation de l'OM a fait forte impression en marquant son premier but pour sa toute première sélection. José Touré, consultant sur Canal+, a apprécié un joueur qui a amené "beaucoup de percussion et une belle capacité d'élimination". L'ancien joueur du PSG estime qu'Isaac Lihadji est "entré avec de bonnes intentions et, surtout, pour une première, il marque".

Isaac Lihadji fier de sa première chez les Bleuets

Isaac Lihadji s'est réjoui de cette première convaincante : "C’est une fierté pour moi de jouer avec les Espoirs, mais aussi de marquer mon premier but pour mon premier match. On va rester focus pour le match contre la Suisse. Je suis très content de l’équipe et la détermination qu’on a mise. Il faut toujours garder la tête sur les épaules. J’étais un peu surpris d’être appelé quand même, mais c’est une bonne surprise. Il faut toujours se tenir prêt et aller de l’avant." Avec le LOSC, Lihadji est "très content de son choix" de quitter l'OM pour le Nord. "Je pense qu'on peut être en haut de tableau, peut-être premier. On va tout faire pour", a conclu le jeune lillois. Il a pris part à six rencontres cette saison, cinq en Ligue 1 et une en Ligue Europa. Après avoir squatté le banc en début d'exercice, Isaac Lihadji profite de plus en plus des minutes offertes par Christophe Galtier.













Par Matthieu