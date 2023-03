Publié par Enzo Vidy le 20 mars 2023 à 16:42

Après les différentes blessures survenues ce week-end, le jeune Andy Diouf, prêté par le Stade Rennais au FC Bâle, a été appelé en urgence avec les Bleuets.

Le dernier week-end de Ligue 1 a été fatal pour de nombreux joueurs. À l'image des derniers rassemblement qui ont précédé la Coupe du monde, l'Equipe de France n'a pas été épargnée. William Saliba et Wesley Fofana, tous les deux appelés jeudi dernier par Didier Deschamps, se sont blessés, et ont immédiatement été remplacés par Axel Disasi et Jean-Clair Todibo.

Mais les blessures n'ont pas touché que Didier Deschamps. En effet, Sylvain Ripoll, sélectionneur de l'Equipe de France Espoirs, a été contraint de revoir ses plans en urgence ce lundi. Dimanche après-midi au Parc des Princes, à l'occasion du match entre le PSG et le Stade Rennais, Adrien Truffert s'est tordu la cheville, et a dû déclarer forfait pour le rassemblement des Bleuets. Même son de cloche pour Maxence Caqueret, touché aux côtes avec l' OL.

Pour compenser ces absences de dernières minutes, Sylvain Ripoll a été cherché un milieu offensif, qui appartient au Stade Rennais, et qui évolue actuellement sous la forme d'un prêt au FC Bâle.

Stade Rennais : Andy Diouf convoqué avec les Bleuets

Il fait le bonheur du FC Bâle depuis son arrivée en début de saison. Le milieu du Stade Rennais, Andy Diouf, a été convoqué pour la première fois de sa carrière avec l'Equipe de France Espoirs. Cette saison, le jeune joueur de 19 ans comptabilise un total de 2 buts inscrits, en 42 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec le club suisse.

Comme lors de la plupart des rassemblements, le Stade Rennais est plutôt bien représenté chez les jeunes. Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo et Warmed Omari ont également été appelés par Sylvain Ripoll pour affronter l'Angleterre et l'Espagne dans les prochains jours.