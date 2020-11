LOSC : Trois bonnes nouvelles pour les Lillois à la trêve

Publié le 10 novembre 2020 à 18:35

Malgré la première défaite de la saison concédée sur la pelouse du Stade brestois (2-3), dimanche lors de la 10e journée de Ligue 1, la bonne humeur s'affiche au LOSC. Les joueurs de Christophe Galtier restent sur l'euphorie d'un exploit à l'AC Milan (3-0) en Ligue Europa et les bonnes nouvelles s'enchaînent même pendant la trêve.

Des internationaux à la pelle au LOSC

L'excellent début de saison du LOSC, deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, vient d'être un petit peu terni par la première défaite concédée à Brest (2-3). Les Lillois ne sont plus invaincus, mais ils font plaisir à voir, tant dans le jeu que dans les résultats. La semaine dernière, il sauvait l'honneur de la France en Europe en s'offrant le seul succès tricolore, un succès de prestige à San Siro contre l'AC Milan (3-0) en Ligue Europa. Malgré l'erreur de parcours en terre finistérienne, la bonne humeur règne au LOSC et le haut niveau aussi, comme le prouve la liste des joueurs appelés en sélections nationales. José Fonte et Renato Sanches du côté du Portugal ou Timothy Weah avec les Etats-Unis figurent notamment parmi les douze Dogues appelés.

Jonathan Bamba plébiscité

Deux bonnes nouvelles concernent les Lillois et l'équipe de France. En effet, Mike Maignan a rejoint le rassemblement de l'équipe de France, avant l'amical contre la Finlande le 11 novembre, puis les matches de Ligue des Nations face au Portugal et à la Suède les 14 et 17. Fier, le portier du LOSC a publié une photo de lui sur Twitter, portant le survêtement frappé des deux étoiles. Deux autres Lillois rejoindront quant à eux les Espoirs. Jonathan Ikoné et Boubakary Soumaré ont été appelés par Sylvain Ripoll pour jouer contre le Liechtenstein et la Suisse dans le cadres des éliminatoires de l'Euro. Malheureusement Jonathan Ikoné a dû déclarer forfait, mais il sera remplacé par un de ses coéquipiers, Isaac Lihadji. Une première, pour le jeune joueur de 18 ans. Enfin, dernière bonne nouvelle pour le LOSC, Jonathan Bamba a été nommé parmi les trois prétendants au titre de joueur du mois d'octobre en Ligue 1, aux côtés de Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder.













Par Matthieu