Stade rennais : Un dernier doute pour Stéphan avant Bordeaux

Publié le 14 novembre 2020 à 01:30

En difficulté avant la trêve internationale, le Stade rennais entend se remettre sur le droit chemin à la reprise. Le SRFC souhaite renouer avec le succès contre Bordeaux lors de sa prochaine sortie. De retour à l’entraînement, Faitout Maouassa reste encore incertain pour cette rencontre.

Maouassa, dernière inquiétude du Stade rennais avant Bordeaux

Le Stade rennais reste sur deux grosses défaites toutes compétitions confondues avant la trêve. Le SRFC s’incliné contre Chelsea et le PSG (3-0 à chaque fois) avant que n’intervienne la pause internationale. Le club breton espère se reprendre après cette fenêtre. Rennes reçoit les Girondins de Bordeaux vendredi le 20 novembre lors de la 11e journée de Ligue 1. Un temps espéré pour cette rencontre, le doute plane encore sur la participation de Faitout Maouassa. Blessé à la cheville, l’arrière gauche a signé son retour à l’entraînement plus tôt que prévu. Néanmoins, comme l’indique Ouest France, sa présence reste incertaine contre le FCGB. Le journal note que le latéral n’est pas encore au top physiquement contrairement à M'Baye Niang.

Le grand retour de Niang contre Bordeaux ?

La même source assure que l’attaquant sénégalais « devrait donc logiquement être opérationnel plus rapidement ». Le journal note également que M'Baye Niang « n’a cessé de travailler en individuel depuis le début de saison, alors que l’ancien Nancéien était tenu écarté des pelouses à cause d’une blessure ». Le buteur du Stade rennais était en méforme suite à son transfert raté à l’ASSE. Julien Stéphan indiquait d’ailleurs qu’il fallait un peu de temps à son poulain avant de retrouver sa forme. Reste plus qu’à savoir s’il sera convoqué pour la rencontre contre Bordeaux. Il n’a plus été appelé par son coach depuis la 2e journée contre le Montpellier Hérault. Il ne compte d’ailleurs qu’une apparition cette saison avec le SRFC. C’était lors de la 1re journée contre le LOSC.













Par Ange A.